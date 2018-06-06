Şenes Erzik'e büyük onur

İZMİR, (DHA)

İzmir Seferihisar\'da 5 yıl önce yapılan Türkiye\'nin FIFA standartlarında tek plaj futbol sahasına Eski Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik\'in adı verildi.

İlçede devam eden U16 Plaj Futbolu Teos Cup ve Futbol Günleri\'nin konuğu olarak açılış törenine katılan Şenes Erzik, çok onurlandığını söyledi. Seferihisar Belediye Meclisi\'nin aldığı kararla ismi sahaya verilen Erzik, \"Benim izin çok büyük bir sürpriz oldu. FIFA\'nın plaj futbolu komitesinde 2 yıl evvel başkanlık yaptım. Orada plaj futbol karşılaşmalarını izledim ve dünyada en zor oynanacak futbolun plaj futbolu olduğunu anladım. Buradaki plaj futbol sahasını da harika buldum. Sahaya ismimi veren Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer\'e tüm Seferihisarlılara çok teşekkür ediyorum, onur duydum\" dedi.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, \"Dünyada Türk sporunu en üst düzeyde temsil etmiş olan Şenes Erzik\'le gurur duyuyoruz. Onun en önemli yanı bu kadar zirveye çıkmış olması değil, \'En büyük servetim itibarımdır\' diyen bir spor adamı olması. Diliyorum ki bu isim Seferihisar\'dan daha çok pırıl pırıl genç çıkmasına vesile olur. Gençlerimiz, Şenes Erzik ismini gördükçe araştırırlar, öğrenirler ve onun izinden hayatlarını sürdürürler. Çünkü Birleşmiş Milletler\'den daha büyük bir organizasyon olan 211 ülkenin üye olduğu FIFA\'da onur kurulu üyeliği yapmak, tek bir Türk\'e nasip oldu, o da Şenes Erzik. Dün yaptığımız meclis toplantısında karar aldık. Artık bu tesisin adı bundan böyle Şenes Erzik Plaj Futbol Sahası. Hayırlı uğurlu olsun\" dedi.

FUTBOLU KONUŞTU

Eski Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Seferihisar Belediyesi\'nin düzenlediği Futbol Günleri\'nde futbolumuzun sorunlarını konuştu. Seferihisar Çocuk Belediyesi\'nde gerçekleşen konferansa katılan Erzik, gençlerle birlikte olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. \"Yöneticiler kısa gün karını düşündüğü sürece altyapıya önem vermez\" diyen Erzik, \"Başarılar tesadüfle olmaz. Futbolda yakalanan başarılar eğitimle, çalışmayla oluyor. Federasyon\'da görevde olduğum dönem altyapıların başına Serpil Hamdi Tüzün\'ü getirdik, bir sürü futbolcu yetiştirdi. 90\'lı yıllarda Türkiye genç millilerde 3 kez Avrupa\'da ilk 2\'ye girdi\" diye konuştu.

Erzik, başkanlığı döneminde Jupp Derwall\'i başkan başdanışmanı yaptığını ve A Milli Futbol Takımı\'nın başına Sepp Piontek\'i getirdiklerini hatırlatarak, \"O zaman için alınan kötü sonuçlar nedeniyle oluşan güvensizliği ortadan kaldırmanın iki yolu vardı. İlki gençlerden başlamak, diğeri de mantaliteyi değiştirmekti. Sepp Piontek\'le imzayı atınca karşıma geçenler oldu ama direndik. Piontek, Fatih Terim\'i yetiştirdi\" ifadelerini kullandı. Kendi döneminde ligde 3 yabancı oynatılabildiğini söyleyen Erzik, \"Fenerbahçe Başkanı Ali Şen, 4\'üncü yabancıyı istedi. Vermiyorduk ama şimdi haklı çıktık. Ligdeki 14 yabancı kuralını duyunca şaşırdım. Bize gelen yabancıların kalitesi belli, yaş dönemi gelmiş. Bu iş yöneticilere bağlı, yöneticiler kısa gün karını düşündüğü sürece altyapıya önem vermez\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Törenden görüntü

- Konferanstan görüntü

- Şenes Erzik\'in konuşması