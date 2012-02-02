Şenes Erzik aday olacak mı?

T24- Daha önceden de adı TFF Başkanlığı için geçen ve UEFA'daki görevinden memnun olduğunu belirtip yapılan teklifleri reddeden Senes Erzik bu kez, kendisine görev verilmesi halinde seve seve çalışacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın istifasının ardından UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, kendisine görev verilmesi durumunda seve seve çalışacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Başkanvekilleri Göksel Gümüşdağ ve Lütfi Arıboğan önceki gün istifa etti.

Türk futbolunu sarsan bu gelişmenin ardından yeni TFF Başkanı’nın kim olacağı tartışmaları başladı.

UEFA'da yıllardır Asbaşkan olarak görev yapan Şenes Erzik, Futbol Federasyonu Başkanlığı için yeşil ışık yaktı.

Akşam gazetesinden Turgay Şeren’e konuşan Şenes Erzik, “Ben artık Avrupa'dan sıkıldım. Gelip ülkemde eğer bana böyle bir görev verirlerse severek çalışırım” dedi.