-ŞENER VE KÜÇÜK'ÜN OTOMOBİLLERİ DE ARANDI İSTANBUL (A.A) - 03.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gazeteci Nedim Şener ile Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün otomobillerinde de arama yapıldı. Soruşturma kapsamında Nedim Şener'in Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Akın Yolu Sokak Oğuzhan Sitesi'ndeki evinde aramalarda bulunan polis ekibinden 2 görevli, Şener'in evin yakınında park halinde olan otomobilini de aradı. Polisler aracın bagajından bir torba içinde bulunan CD'ler ile bazı belgeler aldı. Şener'e destek vermek amacıyla evine gelen meslektaşlarından program yapımcısı Ayşenur Arslan, Türk basınının bu duruma sesiz kalmayacağını umduğunu belirterek, yarın Taksim'de gazetecilere destek vermek için bir yürüyüş yapılmasının planlandığını kaydetti. Uluslararası basının da harekete geçtiğini belirten Arslan, ''Nedim bu ülkeye emanet. Ben Nedim'i çocuğum gibi görüyorum. En kısa zamanda umarım meslektaşlarım mesleklerini rahatça yapabilirler'' dedi. Aslı Aydıntaşbaş da, arkadaşına destek vermek amacıyla geldiğini ifade ederek, Şener'in bir süre önce ''sıranın kendisine geldiğine'' ilişkin bir yazı kaleme aldığını kaydetti. Şener'in gözaltına alınabileceği konusunda aralarında zaman zaman espriler yapıldığını belirten Aydıntaşbaş, ancak böyle bir şeyin gerçekleşebileceğine inanmadığını dile getirdi. Bu arada, polislerin geldikleri sırada Nedim Şener'in çocuğunu okula götürdüğü için evde bulunmadığı ve dönüşünün beklendiği öğrenildi. -KÜÇÜK'ÜN OTOMOBİLİ DE ARANDI- Bu arada Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün evinin yakınında park halinde bulunan otomobilinde de arama yapıldı. Küçük'ün arama yapılan Balat'taki evinin önüne bir grup partiliyle birlikte gelen İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erkan Önsel, eve dönüp Küçük'e yönelik olarak ''Yalçın ağabey buradayız, aslan yürekli tarihçi yanındayız'' şeklinde bir kaç kez seslendi. Ardından basın mensuplarına bir açıklama yapan Önsel, Türkiye'nin sabaha karşı baskınlarla uyandığını belirterek, Yalçın Küçük, Nedim Şener, Doğan Yurdakul, Ahmet Şık ve İklim Bayraktar'ın evlerine baskın yapıldığını söyledi. Önsel, ''Tertibe karşı mücadele eden Türkiye'nin yiğit gazetecileri ve yazarları toplanıyor'' diyen Önsel, ''Silivri'de de tek kişilik hücre zulmünün yürürlüğe sokulduğunu'' söyledi. Ergenekon davalarının bitirilmemek üzere kurgulandığını, buna bağlı olarak aydınlar, yazarlar ve devrimcilerin toplandığını savunan Önsel, yapılanların ''cumhuriyet yıkıcılığı olduğunu'' ileri sürdü.