-ŞENER: ''ŞAMPİYONLUKLARA AMBARGO KOYACAĞIZ'' TRABZON (A.A) - 06.04.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, ''Artık kulübümüzün önü ekonomik açıdan iyice açılmıştır. Şampiyonluklara ve yeni zaferlere ambargo koyacağımız günler yakınımızdadır'' dedi. Şener, Trabzonspor Dergisi'nin Nisan ayı sayısındaki ''Miladı yaşıyoruz'' başlığıyla yayımlanan yazısında, Mart ayında da sportif anlamda başarılı bir dönem geçirirken, kulüp adına en önemli gelişmenin Sportif AŞ'nin yapısının değiştirilmesiyle ilgili sürecin tamamlanması olduğunu kaydetti. Yaptıkları çağrının sonucunda yatırımcıların hisse iadesi yoluna gitmeyince yeni yapılanmayı onayladıklarını göstererek kulübe duydukları güveni gözler önüne serdiğini ifade eden Şener, ''Yaşanan bu gelişme Trabzonspor adına ciddi bir milat aşamasıdır. Başta Denizbank ve Deniz Yatırım olmak üzere sürece katkısı bulunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Artık kulübümüzün önü ekonomik açıdan iyice açılmıştır. Şampiyonluklara ve yeni zaferlere ambargo koyacağımız günler yakınımızdadır. Bundan sonra çok daha sağlam ve sağlıklı bir yapıya kavuşacağız. Böylelikle hedeflerimize ulaşmamız kolaylaşacaktır'' ifadelerini kullandı. Şimdi yarınlara daha da güvenle baktıklarını kaydeden Şener, şöyle devam etti: ''TOKİ'nin Akyazı Projesi'ne yönelik faaliyetlerine hız verdiğini görmek de bizleri ayrıca sevindiriyor. Aldığımız bilgiye göre önümüzdeki aşamada mayıs ayı içerisinde stadyum inşaatının ihalesi gerçekleştirilecektir. Bu nedenle biz de kulüp olarak stadyumun isim hakkının pazarlanmasıyla ilgili ciddi temaslarımızı başlattık. Bu konuda önemli teklifler ve talepler alıyoruz. Yapacağımız değerlendirmelerin ardından kulübümüz adına en doğru ve karlı kararı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Akyazı'da inşa edilecek stat Trabzon kentinin olduğu gibi Trabzonspor'umuzun da çehresini değiştirecek ve dünyaya daha rahat açılmasını sağlayacaktır.''