-ŞENER'İN TUTUKLULUĞUNA İKİNCİ İTİRAZ İSTANBUL (A.A) - 29.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Odatv'de yapılan aramalarda ele geçirilen belgelerle ilgili olarak tutuklanan gazeteci Nedim Şener'in tutukluluğuna itiraz edildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Şener'in avukatı Yücel Döşemeci, nöbetçi İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine müvekkili Şener'in tutuklanmasına ilişkin itiraz dilekçesi sundu. Dilekçede, Şener'in serbest bırakılması talep edildi. Şener'in tutukluluğuna ilişkin daha önce yapılan itiraz reddedilmişti.