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ŞENER'İN EŞİ VE KIZI TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ SİVAS (A.A)

19 Mayıs 2011 19:08

-ŞENER'İN EŞİ VE KIZI TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ SİVAS (A.A) - 19.05.2011 - Türkiye Partisi Genel Başkanlığı görevinden istifa ederek memleketi Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı olan Abdüllatif Şener'in eşi Berrin Şener ve kızı Elif Zehra Şener trafik kazası geçirdi. Şener'in eşi ve kızı ile diğer 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sivas bağımsız milletvekili adayı Abdüllatif Şener'in eşi Berrin Şener'in (48) kullandığı 42 BYR 28 plakalı otomobil ile Murat Yalçın (21) yönetimindeki 58 NF 919 plakalı panelvan tipi araç, Kepçeli Kavşakta çarpıştı.  Kazanın ardından Şener'in eşi Berrin Şener ile araçta bulunan kızı Elif Zehra Şener (14), akrabaları Muhsine Arslan (50) ve Türkiye Partisi Sinop İl Başkanı Hüsnü Cömert'in eşi Emine Cömert (43) kontrol amacıyla ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Diğer aracın sürücüsü Murat Yalçın da Sivas Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Berrin Şener ve kızı Elif Zehra Şener ile diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Röntgen odasından kızıyla birlikte yürüyerek acil servise geçen Berrin Şener, basın mensuplarına ''Ufak bir kaza geçirdik, durumumuz gayet iyi'' dedi. Şener'in oğlu Bedirhan Şener de hastaneye gelerek annesi ve kız kardeşi ile görüştü. Seçim çalışmalarını kent merkezinde sürdüren Sivas bağımsız milletvekili adayı Abdüllatif Şener de çalışmalarını bırakarak Türkiye Partisi Sivas İl Başkanı Ahmet Kuzu ile hastaneye geldi. Eşi, kızı ve beraberindekilerle görüşen Abdüllatif Şener, eşi ve kızının sağlık durumları hakkında doktordan bilgi aldı. Şener, basın mensuplarına ''Durumları iyi gözüküyor. Doktor, herhangi bir endişe edecek durumun olmadığını söyledi. Yaşarken bu tür olaylarla insan her zaman karşılaşır'' dedi. Berrin Şener ve kızı Elif Zehra Şener ile diğer 3 kişinin tedavisi sürüyor. Berrin Şener ve kızı Elif Şener'in vücutlarında kazaya bağlı olarak hafif doku ezilmeleri olduğu belirtildi.

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