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Spor

Şener'e 30 gün hak mahrumiyeti cezası İSTANBUL (A.A) 

19 Ağustos 2011 19:41

-Şener'e 30 gün hak mahrumiyeti cezası İSTANBUL (A.A) - 19.08.2011 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'e, basında yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, PFDK'nın bugün gerçekleştirdiği toplantıda Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'e 30 gün hak mahrumiyeti, resmi internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı  açıklamalar nedeniyle de bordo-mavili kulübe 25 bin TL para cezası verdiği bildirildi. PFDK ayrıca, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Vardar'a ceza tayinine yer olmadığına karar verirken, basında yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Kasımpaşa Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Süha Sidal'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası uyguladı. Öte yandan, Gençlerbirliği futbolcusu Herve Tum, 10 Ağustos'ta Sivasspor ile oynanan özel maçta rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası alırken, Ankaragücü Kulübü de aynı tarihte Orduspor ile yapılan karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 bin lira para cezasına çarptırıldı. 

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