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Spor

Şener’den taşlama

Trabzonspor Başkanı Şener, ilk iki haftadaki görüntüyü değerlendirdi, “Beşiktaş iki maç kazandı ama kolay gol yiyor. Fenerbahçe çok iyi değil, Galatasaray’ın

07 Eylül 2008 03:00


Trabzonspor Başkanı Şener, ilk iki haftadaki görüntüyü değerlendirdi, “Beşiktaş iki maç kazandı ama kolay gol yiyor. Fenerbahçe çok iyi değil, Galatasaray’ın ise ismi var. Şampiyon olmuş bir takım” dedi


Trabzonspor’u yeniden ayağa kaldıran Başkan Sadri Şener, üç büyüklerle yapacakları maçların kaderlerini belirleyeceğini belirtti. 

arrow Isaac nihayet

Dünkü antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şener, şunları söyledi:

- Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile bizim oynayacağımız maçlar önemli. Çünkü bunlar rakibi eksiltiyor. İyi bir derece yapmak istiyorsan o maçları kazanmak zorundasınız.

- Bu sezon Fenerbahçe çok iyi değil, Galatasaray’ın ismi var. Şampiyon olmuş bir takım, onu eleştirmek doğru değil. Hocayı eleştiriyorlar, biraz daha zaman geçmesi lazım. Beşiktaş iki maç kazandı ama çok kolay gol yiyor.

- Trabzonspor’da sorunlu futbolcu olmak yasak. Isaac 4-5 gün geç katıldı. Ceza gelmesi gayet normal.

- Geçen yıl Beşiktaş ile yaptıkları maçta rakip takımın yaptığı usülsüzlükle ilgili gelişmeleri hayretle takip ediyorum. Fahiş bir hata. Federasyon bunu inşallah telafi eder.

- Gerçi Federasyon yayın haklarında bizden ve Beşiktaş’tan kısarak başka kulüplere veriyor.

- Naklen yayın gelirleri konusundaki anlaşma üç yıl önce imzalandı. Dolayısıyla burada yapılacak bir şey kalmıyor. Bence şampiyonluk payı da verilmesin, galip olan parayı alsın.

- Bir yıl sonra başka bir yayın dağılımı yapılacak. Performansa bağlı sistemde şu avantaj var. Büyük takımım diyorsan, zaten galip geleceksin demektir.

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