-Şener: ''Böyle bir istifa beklemiyordum'' TRABZON (A.A) - 31.01.2012 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın istifasına ilişkin, ''Böyle bir istifa beklemiyordum. Kendisiyle görüşme imkanım olmadı, telefonları kapalı'' dedi. Şener, kulüp binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, TFF Başkanı Aydınlar'ı dün birkaç kulüp başkanı ile ziyaret ettiklerini belirterek, ''Bugün CAS ile ilgili bir takım şeyler mi var onu da bilemiyorum ama istifa etti. Böyle bir istifa beklemiyordum. Kendisiyle görüşme imkanım olmadı, telefonları kapalı. Lütfi Arıboğan da her zamanki telefonlarını açmıyor, yarın da 'yeni gördüm' der'' diye konuştu. Bu gelişmelerin Türkiye'de futbolun biteceği anlamına gelmeyeceğini ifade eden Şener, şunları söyledi: ''Yönetimde memnun olmadığı bir ekip mi vardı, onu da tam olarak bilemiyorum. Yeniden aday olmayacağını söylemiş. Bunlar 'futbol bitti' anlamına gelmez Türkiye'de. Birisi bulunacak ve yapacak. Çözüm bulunacak ama süreç uzayacak. UEFA da bu sürede ne yapar bilemiyorum. Bir kere en önce şunu öğrenmemiz lazım. UEFA ve FIFA ceza verebilir mi, verebilir. UEFA'ya karşı dik duralım ama kimse dik durmuyor, adamın yetkileri var. Bu, benim tahminlerim ama yarın ne olur bilemiyorum.'' -''Türk futbolu kaos içerisinde''- Şener, ''Bu süreç içerisinde Türk futbolu kaosa girer mi?'' sorusuna ise ''Girmez olur mu girer. Zaten kaosun içerisinde ve çok uzadı bu işler. Yani üç günde bir maç yapıyoruz, antrenman maçı yaptığımız yok, zaten antrenmana da gerek yok. Ekstradan Avrupa ve kupa maçlarımız var. Çok takım, başkanları aynı duyguları taşıyor. Yani kimsenin bir heyecanı yok bu yıldan. Karman çorman bir durum var şu anda. Ama işin içinden çıkılır mı çıkılır, karamsar olmamak lazım. Bir şekilde bunlar da çözülecek, çünkü başka çaresi yok. Ligi, kulüpleri ve federasyonu kapatamayız ama bir şekilde kulüpler sıkıntıya girecek'' yanıtını verdi. -''Haklı olduğum ortaya çıktı''- Sadri Şener, Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin göreve gelme sürecinde etkin bir rol oynadığının anımsatılması üzerine, şöyle konuştu: ''Ben etkin bir rol oynayamadım, dolayısıyla oylamaya girmedim. Bunu her zaman söylüyordum. Geçen zaman içerisinde benim haklı olduğum ortaya çıktı. Şimdi bu genel kurul da federasyon da orijini Fenerbahçeli veya Beşiktaşlı. Demek bunu öyle bir yapmak lazım ki Anadolu takımlarının temsilcilerine yaymak gerekiyor. Ama etiği, disiplini veya tahkimi incelediğiniz zaman konusunun otoritesi insanlar... Bunların benzerleri yok mudur, vardır. Ama yeni bir makama birisi geldiği zaman alışmak ister, bu da bir süreç. Biz nisan ve mayıs aylarını geçeriz ama bu sırada UEFA bir ceza verir mi, onu bilemiyorum.'' Ligde play-off'dan önce bir karar beklendiğinin hatırlatılması üzerine Şener, ''Öyle söylediler ve sekteye uğrar böyle giderse. Yeni gelenin ve UEFA'nın ne diyeceğini bilmiyorsun. UEFA senin iç işlerine karışmaz. Ama birtakım kuralları var ve onları yapmazsan ceza verir. Allah korusun milli takıma ceza verir, 'gelme 2-3 sene kendini düzelt' der'' diye konuştu. Şener, Mehmet Ali Aydınlar ile son dönemde yaptığı görüşmelerle ilgili ise şunları kaydetti: ''Bana çok yorulduğunu ve en çok mağdur olanın kendisi olduğunu söylemişti. Herkesin 'boksör çuvalı' gibi ona vurduğunu ve buna rağmen görevine devam ettiğini söyledi. Kendisi aklı başında iş adamı. Fakat dayanacak gücünün olmayacağını birkaç kez daha izah etti. Bir sıkıntısı da tabi sürecin çok uzamış olmasıydı. Süreç uzayınca sonuçları böyle oluyor. Ama bu şeyi bitirmekte kararlıydı gördüğüm kadarıyla. Hatta ben ona 'sayın başkan, senin ve yönetim kurulunun ceza verme yetkisi yok. Etik kurulu tavsiye veriyor, disiplin kurulu ise ceza veriyor' demiştim. Ama şimdi bunların hepsi sıfır oldu. Çabuk düzelmesi lazım. 27 Şubat tarihine kadar ilan edilen bir takvim var ve maçlar var. Otorite boşluğu olur tabi ki.''