Trabzonspor Başkanı Sadri Şener TFF'nin 58. maddeyi haber bile vermeden değiştirdiğini söyleyerek TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i eleştirdi. Demirören'e oy verirken birçok kişiyi karşısına aldığı belirten Şener, ''Yıldırım Demirören’e oy verdiğime pişmanım' dedi. Emre Belözoğlu'nun, Zoraka'ya kullandığı ırkçı sözlere de değinen Trabzonspor Başkanı Emre'nin ırkçılıktan değil, hakaretten ceza aldığını söyledi.

A Haber’de yayınlanan Selin Ongun’un sunduğu “Bi Sormak Lazım” programına katılan Trabzonspor Başkanı Sadri Şener gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'Emre Belözoğlu’na hakaretten ceza verildi, ırkçılıktan değil'

Şener, Tahkim Kurulu’nun Emre Belözoğlu ile ilgili kararına tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Futbolcumuz UEFA’ya da müracaat etti. Bize bilirkişi raporu gelmeden bu kararı vermişler. Bu bir hatadır. Disiplin Kurulu iki maç ceza verdi. Benim kişisel görüşüme göre Tahkim Kurulu, Trabzonspor’a ve futbolcuya ayıp olmasın diye bir maç daha ekledi. Hakaretten ceza verildi, ırkçılıktan değil.”

'Zokora ile Belözoğlu’nun el sıkışacağını zannetmiyorum'

“İki futbolcunun el sıkışacağını zannetmiyorum. Zokora çok profesyonel bir oyuncu. Lider özelliği olan bir futbolcu. Ama söylenen hoş bir kelime değil.”

'FB’li futbolcu üç maç sonra da aynı sözü edebilir'

“Bir futbolcu üzerinde konuşmam benim konumuma uymuyor ama Fenerbahçeli arkadaşımız “Bunu demedim” diyor. Aynı sözü üç maç sonra da edebilir. Kendisinde böyle bir yasal hak görüyor.”

Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, ceza kesilen maçların kulübe 3 trilyonluk zarar verdiğini belirterek “Olay olmasın diye dua ediyorum.” dedi. Şener, Fenerbahçe maçıyla ilgili “Rakip sahamızdan 3 puanla çıkarsa bir yıkım olur, dünyanın sonuna benzeyen bir şey olur” sözlerine de açıklık getirdi.

'Motive etmek için böyle cümleler kurmak gerekli'

“Bazen motive etmek için böyle cümleler kullanmak gerek. Bu spordur, yenebiliriz de yenebiliriz de denilemez. Hırs olmadan yenebilmek mümkün değil. Önemini anlatmak gerek. Galatasaray - Trabzonspor maçının önemi anlatılmamış mesela. 27 – 28 bin kişi seyirci vardı. Maçtan sonra önemi anlaşıldı. Galatasaray maçın önemini anlatamamış olduğunu düşünüyorum.”

Şener, Türkiye Futbol Federasyonu’nun şike sürecindeki tutumuyla ilgiliyse şu ifadeleri kullandı:

'Yıldırım Demirören’e oy verdiğime pişmanım'

“Ben oy verirken anlı şanlı Sadri Şener olacağım ama madde değişirken bana sorulmayacak. Ben bunu kabul edemem. 58. madde değişirken haber bile verilmedi. Medyadan öğrendim. Ben Yıldırım Demirören’e oy verdim diye Trabzonspor’da çok kişiyi kırmışımdır. Hala da söylerler. “Ben sana neden sorayım?” dedi, o zaman ben neden ona oy vereyim. Şu anda pişmanım. Ama Futbol Federasyonu Başkanı’na herkes saygı göstermek zorundadır.”

'FB ceza almazsa kupayı alamayız, 58. madde anlaşılmaz oldu'

“Başkan ile konuşurken “Ben bu işi tadil edeceğim, Fenerbahçe’yi çıkartacağım” diye bana bir cümle sarf etmedi. “Fenerbahçe eğer ceza alırsa kupa Trabzonspor’undur” diye her zaman herkesin söylediği bir cümle. Fenerbahçe ceza almazsa bizim kupayı almamız söz konusu değil. Nasıl alacaksın ki? Ona göre dizayn ediliyor. Buldular birkaç avukat, yazdılar 58. maddeyi. 5 kere okuyun bir şey anlamazsınız. Bir de erteleme çıkarttılar. 5 sene içinde yeniden yapmazsa zaten bir şey olmayacak. Bundan sonra şike yapın, sonra ertelenir.”

'Fenerbahçe yönetimini tebrik ediyorum'

Şener, TFF kararıyla ilgili Fenerbahçe yönetiminin tebrik edilmesi gerektiğini kaydetti, “Fenerbahçe yönetimi ciddi mücadele verdiğini tahmin ediyorum. Yöneticilerin Federasyon ile görüşmelerinde sonucunu aldılar. Bunu da tebrik etmek lazım. Yönetiminin becerisidir. Ben de çıkartabilsem bunun tersini. Yarın öbür gün de beraat diye karar çıkar. Ne yapayım? Ben ne yapabilirim ki?” diye konuştu.

'FB kazanamayacağı davadan çekildi'

Sadri Şener, Fenerbahçe’nin CAS davasını çekmesiyle ilgili olaraksa “Fenerbahçe o davayı kazanamazdı ki. Kazanması mümkün olmayan bir dava. Tarihte hiç olmamış. Boş bir davaydı.” ifadelerini kullandı.

'Galatasaray’ı uyarmıştım, UEFA’dan ceza gelir'

“Biz Galatasaraylı arkadaşlara tek başımıza mücadele ederken dedik ki “Ben kupayı alamazsam Fenerbahçe’ye ceza çıkmayacak. Bu sefer bize UEFA’dan ceza gelecek. O zaman puanları da çok öndeydi. Şampiyonlar Ligi’ne gitmeyi hayal etmeyin” dedim. Dediğim de çıkıyor gibi. ”