-Şener: Yavaş yavaş yukarıya tırmanıyoruz İSTANBUL (A.A) - 07.01.2012 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında elde ettikleri 2-0'lık galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını belirterek, takımın puan cetvelinde yavaş yavaş üst sıraları zorlayacağını söyledi. Sadri Şener, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın birlikte oynama özelliğini git gide geliştirdiğini kaydetti. Yeni oyuncularla pahalı bir takım kurduklarını kaydeden Şener, ''İlk yarı çok iyi oynamadık, ama ikinci yarıda Henrique'nin oyuna girişiyle daha iyi işler yaptık. Yavaş yavaş yukarıya tırmanıyoruz. Bugün 2 gol ve deplasmanda aldığımız 3 puan için takımımı kutluyorum'' dedi. Yeni transfer Olcan Adın'ın karşılaşmada iyi bir performans sergilediğinin belirtilmesi üzerine Şener, ''Olcan Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu. Karşılığını da sahada veriyor'' ifadelerini kullandı. ''Başka transfer yapılacak mı?'' şeklindeki soruyu Şener, ''Transferi oyuncak hale getirmek yanlış. Devre arasında transfer yapmak zor oluyor. Şu an gözüken bir şey yok'' şeklinde yanıtladı. Sadri Şener, seyirden men cezasının kalkmasıyla ilgili olarak, ''Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk sistemine güvenmek lazım. Ceza kaldırıldı. Gerçi benim için zor olacak, eskiden burada imza atmaya gidiyordum. Şimdi Trabzon'a maça gideceğim'' diye konuştu. Trabzonsporlu taraftarların, 34. dakikada gökyüzüne siyah balon bırakarak yaptığı protesto ile ilgili ise Şener, ''Burası 19 Mayıs gösterisi değil, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması değil. Bir futbol maçı. Taraftarlar bazen tepkisini koyacak. Aşırıya kaçmamak, hakaret etmemek kaydıyla, hepsi doğru'' dedi. Maçta golleri atan Burak Yılmaz'ı da tebrik eden Şener, ''Burak'ın Trabzonspor'da olmasından mutluluk duyuyoruz. Bu sezon umarım uzun zamandır kırılamayan gol rekorunu kırar'' diyerek sözlerini tamamladı.