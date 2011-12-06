-Şener: Vicdanen uymuyor LILLE (A.A) - 06.12.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, ''Aziz Bey'e 50 ile 169 yıl, öbür tarafta biri öbürünün boğazını kesiyor, 24 yıl. Ben hukukçu değilim ama vicdanen pek uymuyor'' dedi. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı Lille maçı için kente gelen kulüp başkanı Sadri Şener, gündemdeki konuları AA'ya değerlendirdi. Futbolun keyif vermesi için futbolcunun, başkanın, seyircinin ve hakemin keyifli olması gerektiğini belirten Şener, ''Federasyon bir Kurtuluş Savaşı içine girmiş, bir harp halinde devam ediyor. Adamcağızın başına her gün bir iş çıkıyor. Her şeye bir şekilde cevap veriyor, veremiyor, bazılarını gizli tutmaya çalışıyor. Sonuçta açıkladığı şeylerle de hiç hoş olmayan şeyler çıkıyor ortaya. Onlar için de çok zor'' diye konuştu. Şener, Türk futbolunun toparlanabilmesi için Futbol Federasyonu ve ligin yeniden dizayn edilmesi gerektiğini kaydederek, ''Bu kanun olmadı. İnsanlara öyle ömür boyu cezalar vererek, asarak keserek, bir suç varsa tabi karşılığını alacak'' ifadelerini kullandı. -''Bir spor adamı olarak sıkıldım artık''- Yaşanan süreçten bir spor adamı olarak sıkıldığını dile getiren Şener, ''Sıkıldık mı, sıkıldım tabi spor adamı olarak artık. Hele bu yaştan sonra da artık sahaya girdin girmedin, antrenmana gittin gitmedin gibi konular biraz bana şey gelmeye başladı'' dedi. Futbolcuların maça çıkması ve antrenman yapması gerektiğini vurgulayan Şener, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ben bir hukukçu değilim. Bunu engelleyemezsin diyen de varmış herhalde. Vederson'un avukatları öyle söylüyormuş. Ama ben burada bir şeyi hatırlatmaya çalışıyorum. Futbolcular maça çıkmalı, antrenman yapmalı. Bunların futbol hayatı falan bitmemeli. Bizimki mühim değil yani ben kulüp başkanı olarak maça gitsem ne olur gitmesem ne olur. Onlarınki bence daha önemli. Tekrar Sayın Cumhurbaşkanı'na gönderecekler ise tadil edip göndermeleri lazım. Ama tabi tadil edip gönderince Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar geri gönderme hakkı doğuyor. O da ayrı bir konu. Politik birtakım konular.'' -''Kanunun üzerinde biraz daha çalışılmalıydı''- Sadri Şener, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün veto ettiği şike cezalarının azaltılmasını öngören yasayla ilgili, ''Birazcık daha üstünde çalışılıp gönderilseydi daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Bugün söylediklerine göre aynen geri göndereceklermiş'' dedi. -''Kulüp binasına gitmek için antrenman sahasına girmem lazım''- Kendisi için konulan ''Statlara girme yasağı''nı değerlendiren Sadri Şener, kanunun o maddesinin yanlış olduğunu söyledi. Kanunların eleştirilebileceğini belirten Şener, şunları kaydetti: ''Kanunun zaten aceleyle çıkarıldığını iddia etmeyen yok. Şimdi bir kulübün başkanı ya da yöneticisi maçı veya antrenmanı seyredemez dediğiniz zaman öyle komik şeyler çıkıyor ki ortaya uygulanabilir değil. Trabzonspor'un tesislerinde bizim binaya gidebilmek için antrenman sahasından geçmeniz lazım. Uygulama bu. İkincisi gidip imza atma işi var. Benim bildiğim oradan sorumlu kulüp başkanı. Seyircilerin gidip imza atması lazım. Ama yazılmış, pat diye gitmiş çıkmış bir kanun. Şimdi düzeltilmeye çalışılıyor.''