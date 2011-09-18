Şener ve Şık için 'Adalet'in 200'ü yürüyüşü

T24 - Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın tutuklanışının 200. gününde protesto yürüyüşü yapan grubun Taksim'e çıkmasına polis izin vermedi.











Gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener’in tutukluluğunun 200. gününde, Ahmet ve Nedim’in Gazeteci Arkadaşları’nın (ANGA) çağrısıyla İstiklal Caddesi’nde toplanan yüzlerce kişi basın özgürlüğü ve tutuklu gazeteciler için yürüdü.



Galatasaray Lisesi'nin önünden yürüyüşe başlayan grup İstiklal Caddesi boyunca sloganlar atarak ilerledi.



'Yansak da dokunacağız', 'Ahmet-Nedim çıkacak yine yazacak', 'Kitaptan bomba olmaz başbakan', 'Gazetecilere özgürlük' yazılı dövizler ile tutuklu gazetecilerin fotoğraflarını taşıyan grubun yürüyüşü, Taksim Meydanı’ndaki BDP eylemi gerekçe göstererilerek polis tarafından kesildi. Grup basın açıklamasını burada yapmak zorunda kaldı.



Şener ve Şık’ın tutukluluklarının 200. gününde yapılan yürüyüşe çok sayıda medya mensubu ve STK üyeleri katıldı. Şener ve Şık için gerçekleştirilen yürüyüşün tüm tutuklu gazeteciler için yapıldığı belirtildi.

