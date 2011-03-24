-ŞENER: UMARIM CENTİLMENCE BİR YARIŞ OLUR TRABZON (A.A) - 24.03.2011 - Suudi Arabistan'da yarın hazırlık maçında Al-Ittihad takımı ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'un kulüp başkanı Sadri Şener, ''Hem bir hazırlık maçı yapacağız, hem de orayı bir ziyaret olacak'' dedi. Kafileyle birlikte bugün Suudi Arabistan'a gidecek olan ve burada Umre ziyareti de yapacak olan başkan Şener, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Al-Ittihad takımının 1929 yılında kurulmuş eski bir takım olduğunu belirterek, ''Çok şampiyonlukları olan bir takım. Bir oyuncusunun da jübilesi varmış. Hoca, milli takım maçları nedeniyle verilen bu arayı böyle değerlendirdi. Biz de bu vesileyle Suudi Arabistan'a gidiyoruz. Hem hazırlık maçı yapacağız hem de orayı bir ziyaret olacak. İşin ekonomik tarafı da var. Fena olmayan bir para alacağız ama özellikle bizle oynamak istemeleri de bu işin içinde var'' dedi. Şener, kafileyle birlikte Suudi Arabistan'a gelmek isteyen kadınlara vize verilmemesini ilişkin olarak, ''Suudi Arabistan'da stada bayan giremiyormuş. Bu nedenle kendilerine vize verilmedi. Onlar da bu nedenle birkaç defa bu konuda özür dilediler. Yapacak bir şey yok'' diye konuştu. -''TANRININ ÇİZDİĞİ SENARYO''- Ligde önlerinde 8 karşılaşmanın bulunduğunu ifade eden Şener, ''Bunları final maçı gibi düşünüyoruz. Gözüken Fenerbahçe ve Trabzonspor, baş başa kaldı. Matematiksel olarak bakıldığında Bursaspor'un da yetişme imkanı halen var. Fenerbahçe büyük bir camia ve büyük bir güç. Basınıyla, diğer şeyleriyle bu böyle. Ama sahada futbol 11'e 11 oynanıyor. Umarım centilmence 8 maçlık bir lig yarışı olur ve ipi göğüsleyen de biz oluruz'' ifadesini kullandı. Bordo-mavili takımın son haftalarda hep ikinci yarılarda gol atmasına da değinen Şener, şöyle devam etti: ''Yıllar önce Beşiktaş'ın şampiyon olmasını hatırlayın. Beşiktaş 90+1 de attığı gollerle şampiyon oldu. Biz de aynı ona benziyoruz. Kendi sahamızda maçlarda gol yapamamak strese neden oluyor. Bu bir realite. Ama bazen düşünüyorsun Tanrının çizdiği bir senaryo bu. Birisi kalkıyor hakeme para atıyor, ceza alıyorsunuz. Maçı Kocaeli'nde oynuyorsunuz ve orada Onur'un yan bağları gidiyor ve sezonu kapatıyor. 90+4. dakikanın son anları düdük az önce çalmış olsa sakatlanmayabilir. Ama kısmet, nasip. Biz elimizden geleni yapıyoruz.'' -''ZORLU MAÇLAR VAR''- Şener, önlerinde zorlu maçların bulunduğunu kaydederek, ''Gaziantepspor iyi bir takım. Galatasaray ile de oynayacağız. Ama ilk olarak Konyaspor ile sahamızda karşılaşacağız. Konyaspor maçı da zor. Kaybederlerse ligde kalmaları açısından zor duruma düşecekler. Onun için maça çok asılacaklardır. Eskişehir deplasmanlarımız var. Ama aynı şeyler Fenerbahçe için de geçerli. Çünkü onlar da hemen hemen aynı rakiplerle oynayacaklar'' ifadesini kullandı. İç sahada bir stres yaşadıklarını vurgulayan Şener, ''Oyuncular, Konyaspor maçında bunu düzeltirler. İçeride kazanmak da 3 puan, dışarda kazanmak da 3 puan. Fark eden bir şey yok. Ama bu dönemde her maçımızı kazanmalıyız'' diye konuştu. İki hafta sonra ligde karşılaşacakları Galatasaray'ın büyük bir camia olduğuna işaret eden Şener, ''Bu sene böyle problemleri var. Ama hepsi bireysel olarak değerli oyuncular. Galatasaray maçında da 3 puan almalıyız. Şampiyon olmak kolay değil. Rakip, şu maçı atlattı, biz o maçı atlattık demekle olmuyor. Şampiyon olacaksan hepsini yeneceksin'' dedi. Şener, 30 Nisan'da borsada Futbol A.Ş ile Sportif A.Ş'nin birleşme genel kurulunu yapacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: ''Böylece kulübü teknik olarak yanlış olan bir şeyden kurtarmış oluyoruz. O da bize nasip oluyor. Belki yıllar sonra bahsedersiniz bizden. Bu konuda ancak geniş açıklamaları Nisan'da yapabilirim. Trabzonspor'un 20-25 yılda kazandığı minimum para 284 milyon dolar. Bunun detayları da var. Genel kuruldan sonra bilgilendireceğiz herkesi. Siz de bizi alkışlarsınız.''