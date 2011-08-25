-Şener: Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz TRABZON (A.A) - 24.08.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, UEFA'nın Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden men edilen Fenerbahçe'nin yerine grup maçlarına Trabzonspor'un dahil edilmesi kararına ilişkin olarak, 'Türkiye'yi en iyi şekilde Şampiyonlar Ligi'nde temsil edeceğiz'' dedi. Şener, yaptığı açıklamada, UEFA'nın ortaya çıkan durum karşısında kendilerinin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına karar verdiğini ifade ederek, ''Ancak hukuki durumlar karşısında konuşmak istemiyorum. Bize bu karar bildirildi. Bizim için şu an farklı duygularda bir şey. Kısmet böyleymiş. Şimdi yarınki kura çekimi var. Asbaşkanımız Nevzat Şakar, kura çekimine gidecek. Kurayı bekleyeceğiz. Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde temsil edeceğiz'' dedi. Tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmalarına ilişkin olarak ise Şener, ''Bu şekilde gitmek varmış. İnşallah bundan sonra uzun yılar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bu potansiyel Trabzonspor'da var'' diye konuştu. Fenerbahçe'nin üzüntüsünün kendilerinin sevinci olamayacağını vurgulayan Şener, ''Taraftarlarımız, çok abartılı sevinç yapmasınlar. Başkalarının üzüntüsü varken, taraftarlarımız daha sağduyulu sakin olsunlar'' ifadelerini kullandı. -''Hoca kampı dağıttı''- Başkan Şener, Athletic Bilbao ile yapacakları maçı beklerken alınan kararın ardından, teknik direktör Şenol Güneş'in de oyunculara izin vererek kampı dağıttığını söyledi. Şener, gelecek hafta pazartesi gününe kadar takımın izinli olacağını ve daha sonra çalışmalara başlayacağını da kaydetti. -Trabzon'da büyük sevinç- UEFA'nın aldığı kararın açıklanmasının ardından kentin değişik bölgelerinden bordo-mavili taraftarlar, yürüyerek ve araçlarıyla konvoylar oluşturarak Atatürk Alanı'nda toplandılar. Büyük bir coşku ile takımlarının şampiyonlar liginde mücadele edecek olmasını kutlayan taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki yolu trafiğe kapatarak çeşitli tezahüratlarda bulundular. Trafiğin açılması için alana gelen bir polis otosundaki görevli memurun taraftarların isteği üzerine 'bordo-mavi' diyerek anonsta bulunması dikkat çekti. Taraftarlar bu anonsun ardından daha da büyük coşku yaşadılar. Meşalaler eşliğinde Trabzonspor marşları okuyan taraftarlar, sevinç gösterilerini sürdürdüler.