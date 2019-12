-ŞENER: TEK DÜŞÜNCEMİZ KUPALARI ÜÇLEMEK TRABZON (A.A) - 13.01.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, geçen sezon Türkiye Kupası'nı, sezon öncesinde de Süper Kupa'yı kazandıklarını belirterek, ''Bu sezon tek düşüncemiz şampiyon olarak kupaları üçlemek'' dedi. Başkan Şener, Trabzonspor Dergisi'nin bu ay yayımlanan sayısındaki yazısında, herkesin yeni yılını bir kez daha kutlayarak, 2011 yılının sağlık, başarı ve mutluluklar getirmesinin diledi. Sezonun ilk devresini lider tamamlayarak, ikinci yarı öncesi rakiplerine karşı ciddi bir avantaj elde ettiklerini belirten Şener, bordo-mavili takımın bu üstünlüğünü sezon sonuna kadar koruyacağına yürekten inandığını kaydederek, şöyle devam etti: ''Yaklaşık 3 yıldır büyük özveriyle oluşturduğumuz ekibimizin her yıl yükselen bir grafik çizerek, bizleri murtlu sona taşıması yönündeki beklentimiz artık üst seviyededir. Bu doğrultuda işimizi şansa bırakmamak için kadromuzu devre arasında yaptığımız takviyelerle daha da güçlendirdik. Ülkelerinde oldukça beğenilen yeni transferlerimizin Türk futbolunda da kendilerini ispatlayacaklarını düşünüyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de camiamızın birlik beraberlik anlayışından taviz vermemesi en öncelikli talebimizdir. Şu an için ligin en avantajlı takımıyız. Her şey bizim elimizde. Ligin ilk devresindeki havamızı korusak kalan mesafeyi de istediğimiz gibi kat edebiliriz.'' Şimdi tüm Trabzonlular'ın Trabzonspor çatısı altında birleşme vakti olduğunu anlatan Şener, ''Zaman zaman oyuncu odaklı yaşanan sorunlar çok büyütülememeli. Teknik direktörümüz Şenol Güneş teknik adamlık konusunda bu ülkenin en deneyimli isimlerin başında gelmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da krizleri başarıyla yönetecektir. Biz yönetim kurulu olarak kendisine gereken tüm desteği sağlayacağız. Bu sezon tek düşüncemiz kupaları üçlemek. Sezonu Türkiye Kupası ile kapatıp, Süper Kupa ile açmıştık. Şimdi ise önümüzde şampiyonluk kupası var. Buna da ulaşacak kapasitede olduğumuzu herkese gösterdik. Yeter ki ekibimizi destekleyelim ve oyuncularımızla teknik heyetimize sahip çıkalım'' ifadelerini kullandı.