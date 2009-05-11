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Spor

Şener: Şenol Güneş aklımızda

11 Mayıs 2009 16:35


Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, teknik direktör konusunda düşündükleri isimlerden birinin Şenol Güneş olduğunu ancak kararı sezon sonunda vereceklerini söyledi. 

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da başkan Sadri Şener, Şenol Güneş isminin gündemlerinde olduğunu söyledi.

Yerli teknik adamda ısrarcı olduğunu ifade eden Şener, ''Şenol Güneş, Türkiye'nin en iyi hocalarından biri. Aklımızdaki isimlerden biri. İnşallah hayırlısı olur. Yerli hoca ısrarım sürüyor. Ancak şu anda hoca konusu gündemde değil. Önümüzde 3 önemli maçımız var. Onları düşünüyoruz'' dedi.

Turkcell Süper Lig'de son 2 haftayı galibiyetle kapatan ve rakiplerinin puan yitirmesiyle şampiyonlukta tekrar iddialı bir konuma gelen Trabzonspor'da, kulüp başkanı Sadri Şener, şampiyonluğu çok arzu ettiklerini söyledi.

Şener yaptığı açıklamada, ligde kalan 5 maçlarını kazanmayı hedeflediklerini ve bunun ilk 2'sini kazandıklarını, önlerindeki 3 maçı düşündüklerini belirtti.

Bu maçları önemli rakiplere karşı oynayacaklarını ifade eden Şener, ''Bursaspor ile sahamızda oynayacağız. Daha sonra ligden düşme mücadelesi veren Eskişehirspor deplasmanımız ve son olarak da sahamızda Fenerbahçe maçı var. Rakiplerimizin de zor maçları var. Şampiyonluk çok arzu ettiğimiz bir şey ama 25 yıldır kolay değil, dile kolay'' dedi.

Takımların şampiyonluk şansları konusunda bir tahmin yapmasının zor olduğunu kaydeden Şener, ''Ama önce kalan maçlarımızın hepsini kazanmamız lazım. Birinci maddemiz bu. Sonra diğer takımlar puan kaybetmeli. Sezon başında Avrupa Kupaları'na gitme hedefi koymuştuk. Bu hedefi yüzde 90-95 tutturduk'' diye konuştu.

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