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Şener Şen, sosyal medyadaki sahte hesaplara savaş açtı

“Hiçbir şekilde sosyal paylaşım sitelerinde bir hesabım yoktur"

12 Haziran 2016 01:19

Türk sinemasının ünlü ismi Şener Şen, sosyal medyada adına açılan sahte hesaplardan şikayetçi oldu.

Şen, geçen yıl “Şener Şen@SNRSNFAN” adıyla Twitter’da sahte hesap açan kimliği belirsiz kişi hakkında şikayetçi oldu.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na başvuran 74 yaşındaki usta oyuncu, ifadesinde şunları söyledi:

“Hiçbir şekilde sosyal paylaşım sitelerinde bir hesabım yoktur. Sayfayı açtığınızda benim üzerimden yine bilgim dışında ‘Dilek Doğan kurşunun adres sormadığı genç fidan, ocaklar sönmesin, iktidar insanların yaşam teminatı olmalı, Roboski’de neler oluyor, ikinci Uludere Vakası mı, evet gerçekten İstanbul fethedilmiş müteahhitler tarafından, adalet yok çay içelim’ şeklinde tweet’ler atılmış durumdadır. Bu sayfa benim bilgim dışında başkaları tarafından açılmıştır. Bu şekilde kişisel verilerimi izinsiz kullanan şüpheli veya şüphelilerden şikâyetçiyim.”

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