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Şener Şen: Demokraside bunlar hiç hoş şeyler değil

"Demokrasilerde bütün yöneticiler eleştiriye hazırlıklı olmalı"

30 Aralık 2018 14:22

Sinema ve tiyatro oyuncusu Şener Şen, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında başlatılan soruşturmalara ilişkin konuştu. 

Hürriyet gazetesinden Güliz Arslan’a bir röportaj veren Şen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Demokrasilerde bunlar hiç hoş şeyler değil. Neden? Demokrasilerde bütün yöneticiler eleştiriye hazırlıklı olmalı. Demokrasi yönetimi övmekten ibaret değildir” dedi.

Şen ayrıca eleştirenlerin de eleştirilerini ‘demokrasi ortamına zarar vermeyecek şekilde’ yapmalarının önemli olduğunu söyledi. 


 

 

 

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