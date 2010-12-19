-ŞENER ŞAMPİYONLUĞU İŞARET ETTİ TRABZON (A.A) - 19.12.2010 - Trabzonspor'un 61. genel kurulunda göreve yeniden seçilen kulüp başkanı Sadri Şener, ''İnşallah 3 yıl boyunca camiaya şampiyonluklar gösteririz'' dedi. Tek listenin yer aldığı genel kurulda bin 658 oy alarak tekrar göreve gelen Sadri Şener'in başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının fotoğraf çekmelerinin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Şener, kısa bir süre görüntü alınmasına izin verilen toplantının başında yaptığı açıklamada, genel kurulun yapıldığı 19 Mayıs Spor Salonu'nda kimsenin kalmaması nedeniyle teşekkür konuşmasını şimdi yaptığını belirterek, ''Tek liste olmasına karşın yüksek bir oy ile tekrar bizi seçen üyelere teşekkür ediyorum. İnşallah kimsenin yüzünü kızartmayız. İnşallah 3 yıl boyunca camiaya şampiyonluklar gösteririz'' dedi. Bu keyfi ve mutluluğu yaşatmak istediklerini kaydeden Şener, ''Umarım bunda muvaffak oluruz. Bu şehre şampiyonluklar yaşatırız. Mazbatamızı büyük ihtimalle yarın alırız. Ondan sonra da çalışmalara başlarız'' ifadelerini kullandı. Şener, yeni yönetim kurulunda asbaşkanlık görevini Nevzat Şakar, genel sekreterlik görevini Hasan Yener, başkan yardımcılığı görevini Necmettin Aytekin, genel saymanlık görevini ise Temel Kazancıoğlu'nun yapacağını sözlerini ekledi. Toplantı, açıklamanın ardından basına kapalı olarak devam etti.