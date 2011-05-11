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Spor

ŞENER: ''RAKİBİMİZİ ALKIŞLAMASINI DA BİLİRİZ'' TRABZON (A.A)

11 Mayıs 2011 15:23

-ŞENER: ''RAKİBİMİZİ ALKIŞLAMASINI DA BİLİRİZ'' TRABZON (A.A) - 11.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya şampiyonluk yarışı yapan Trabzonspor'un kulüp başkanı Sadri Şener, ''Biz elbette şampiyonluk istiyoruz ama bunu başaramazsak rakibimizi alkışlamasını da biliriz'' dedi. Şener, Trabzonspor dergisinin mayıs ayı sayısındaki yazısında, lig yarışının sonuna gelinen bugünlerde herkesin sağduyuyla ve kararlılıkla davranması gerektiğini belirtti. Trabzonspor olarak sezonun başından beri sergiledikleri performans ile taraflı tarafsız tüm kesimlerin beğenisini topladıklarını ifade eden Şener, ''Bu süreçte önümüze gerek saha içinde gerekse de saha dışında türlü engeller kondu. Oyuncularımızla ilgili sürekli transfer dedikoduları gündemde tutularak, onların olumsuz etkilenmeleri sağlanmasına çalışıldı. Her şeye rağmen bu çabalar bizi yolumuzdan alı koymadı ve bugünlere geldik. Hedefimiz sezonu alnımızın akıyla tamamlamaktır'' dedi. Hem kendilerinin hem de Fenerbahçe'nin şampiyonluk için yoğun gayret gösterdiklerini kaydeden Şener, şöyle devam etti. ''Onlar da büyük performans sergiliyorlar. Son yıllarda böyle nefes nefese, iki takımın başa baş gittiği bir yarış görülmemişti. Bu nedenle Türk futboluna kattıkları için iki takımı da tebrik etmek gerekli. Sonuç ne olursa olsun, kazananı kutlayarak bu sezonu noktalamak önemli. Biz elbette şampiyonluk istiyoruz ama bunu başaramazsak rakibimizi alkışlamasını da biliriz.'' ''Kuşkusuz ligde en çok konuşulan konu hakem kararları'' diyen Şener, ''Hiç bir hakemin bilerek hata yaptığına inanmıyorum ama bu hataların olduğu gerçeği de ortada. Benim fikrim hakemlerin hatalı kararlar verip vermemeleri, yardımcı hakemlerin form durumlarıyla doğru orantılı. Bu nedenle asıl dikkati onlar üzerinde yoğunlaştırmakta fayda var'' ifadelerini kullandı. İç transfer konusuna da değinen Şener, ''Biz, çok tartışılan iç transferi, lig yarışı sürerken oyuncularımızın dikkatlerinin dağılmaması için sezon sonuna bıraktık. Müsabakalar tamamlandığında sözleşmesi dolan arkadaşlarla tek tek masaya oturacağız'' dedi. Geçen ay en çok tartışılan konulardan birinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yaptıkları ziyaret olduğunu belirten Şener, ''Öncelikle biz bu ziyareti sportif gerekçelerle yapmadık. Bunu da defalarca açıkladık. Artık insanların bu meselenin üzerinde durmamaları gerektiğine inanıyoruz'' diye konuştu.

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