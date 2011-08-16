-Şener: PFDK'ya sevke anlam veremiyorum TRABZON (A.A) - 15.08.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Futbol Federasyonu kararıyla PFDK'ya sevkinin ardından ''Artık zevkim, tadım kalmadı'' dedi. Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin, kulüp asbaşkanı Nevzat Şakar ve yönetim kurulu üyesi Recep Denizer'in PFDK'ya sevk edilmesine bir anlam veremediğini belirterek, ''Neden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğimize anlam veremiyorum. Bu konuda federasyon üyesine sordum. 'İsmi geçen herkes sevk edildi' dedi. Emniyette, adliyeye çıkmadan serbest bırakılan yöneticimiz Recep Denizer bile PFDK'ya sevk edildi. Diğer yöneticilerimizden PFDK'ya sevk edilmeyen var. Herkesin ismi geçiyorsa onlar niye sevk edilmedi'' dedi. Futbol Federasyonuna ''Elimde yeterli belge yok diyorsun, bizi nasıl PFDK'ya sevk ediyorsun'' diyen Şener, ''Hadi kulübe yazı geldi, savunmamız istendi ve biz de gittik, 'Belgeleri paylaşamam, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis var' diyorsun, biz o belgeleri görmeden kendimizi nasıl savunacağız' diye konuştu. -'Zevkim, tadım kalmadı'- Şener, bordo-mavili takımın Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynacağını ancak bunun heyecanını dahi yaşayamadıklarını kaydederek, ''Benin artık zevkim, tadım kalmadı. İnsanın morali bozuluyor. Takım Avrupa'ya bir gitsin, gelsin, bakalım, ne olur'' dedi. Bir gazetecinin Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'a yönelttiği ''Bu takımlar Avrupa kupasına gidecek, ileride elenirseler veya yollarına devam ederse ve siz de bir karar verirseniz, ne olacak?'' sorusuna verilen cevabın çok ilginç olduğunu savunan Şener, ''Federasyon başkanı diyor ki, 'Onlar o takımların bileceği bir şey.' Böyle bir şey olabilir mi?. Bu ortamda futbolcular nasıl maça konsantre olacaklar. İlerisi belirsiz bir durum. Bu ortamda bir Avrupa maçına çıkacağız'' ifadelerini kullandı. Futbol Federasyonunda az sayıda Trabzonlu olmasına daha önce gösterdikleri tepkide haklı olduklarını kaydeden Şener, ''Federasyonda 4-5 tane adamımız olsa böyle olmazdı'' diyerek sözlerini tamamladı.