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‘Şener Paşa korumaları gardiyan sanıyor’

Orgeneral Eruygur ciddi sağlık sorunları yaşıyor. Eşini bile tanımakta güçlük çeken Eruygur, gardiyan sandığı korumaları gördüğünde onlardan çok kork

10 Kasım 2008 02:00

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde ranzadan düşerek boynunu kıran ve uzun süre yoğun bakımda kalan emekli Orgeneral Şener Eruygur ciddi sağlık sorunları yaşıyor.

Eruygur’un Avukatı Filiz Esen yaptığı açıklamada “Şener Paşa’nın bilinci gelip gidiyor. Hatta çocuk gibi davrandığını söyleyebiliriz. Bazen eşini bile tanımakta güçlük çekiyor” dedi. Eruygur’un sağ tarafına daha önce felç indiğini söyleyen Avukat Esen, “Yıllardır avukatlığını yapmama rağmen, beni bir aile dostunun kızı olarak kabul ediyor. Ancak iki kişi kollarına girerek yürüyebiliyor. Kapıda kendisini korumakla görevli olan jandarma görevlilerini gardiyan zannediyor. Ve onlardan çok korkuyor” dedi.

“Yaşaması bile mucize”

Eruygur’un Haydarpaşa GATA’da tedavisinin sürdüğünü anlatan Esen “Kendisine gelmesini bekliyoruz. Doktorları bu aşamada kesin bir şey söyleyemiyorlar. Böyle bir boyun kırığından sonra yaşaması bile mucize. Büyük bir travma geçirdi ve uzun süre yoğun bakımda kaldı. Kendisine gelmesini bekliyoruz. Kendisine geldikten sonra, geçirdiği kazayla ilgili gereken hukuki başvuruları yapacağız” dedi.

Eruygur düştü mü, ittiler mi?

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