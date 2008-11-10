‘Şener Paşa korumaları gardiyan sanıyor’

Eruygur’un Avukatı Filiz Esen yaptığı açıklamada “Şener Paşa’nın bilinci gelip gidiyor. Hatta çocuk gibi davrandığını söyleyebiliriz. Bazen eşini bile tanımakta güçlük çekiyor” dedi. Eruygur’un sağ tarafına daha önce felç indiğini söyleyen Avukat Esen, “Yıllardır avukatlığını yapmama rağmen, beni bir aile dostunun kızı olarak kabul ediyor. Ancak iki kişi kollarına girerek yürüyebiliyor. Kapıda kendisini korumakla görevli olan jandarma görevlilerini gardiyan zannediyor. Ve onlardan çok korkuyor” dedi.Eruygur’un Haydarpaşa GATA’da tedavisinin sürdüğünü anlatan Esen “Kendisine gelmesini bekliyoruz. Doktorları bu aşamada kesin bir şey söyleyemiyorlar. Böyle bir boyun kırığından sonra yaşaması bile mucize. Büyük bir travma geçirdi ve uzun süre yoğun bakımda kaldı. Kendisine gelmesini bekliyoruz. Kendisine geldikten sonra, geçirdiği kazayla ilgili gereken hukuki başvuruları yapacağız” dedi.