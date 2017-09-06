Şener Özbayraklı'dan Emre Belözoğlu için 'küfür' açıklaması

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada kaptan olarak çıkan Emre Belözoğlu'nun, kötü performansından dolayı Şener Özbayraklı'ya küfrettiği ileri sürülmüştü. Ancak Şener, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Emre Belözoğlu'nun küfrettiğini duymadığını ve kendisine sorduğunda da böyle bir olayın yaşanmadığı yanıtını aldığını söyledi.

Şener Özbayraklı'nın Emre Belözoğlu'nun kendisine küfrettiği yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklaması şöyle:

"Basında Emre Abiyle Ukrayna milli maçı oynandığı esnada şahsıma küfür ettiği şeklindeki aynı karede görüntülenen ve anlatılan olayda ben herhangi bir küfür duymadım. Saygıdeğer basının konuyu gündeme getirmesinin akabinde şahsıma bugüne kadar milli takıma vermiş olduğum emek ve onuruma yönelen çirkin sözlerin söylenip söylenmediğini emre kaptana sorduğumda şahsıma küfür etmediğini küfür etmesinin söz konusu olamayacağını beyan etmiştir. Kamuoyuna ve sevenlerime saygıyla duyurulur."

*Şener'in Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklama aynen aktarılmıştır.