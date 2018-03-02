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Spor

Şener Özbayraklı: "Pazar günkü maçı telafi etmek için sahaya çıktık"

"Ben sahada çok keyif aldım" "Bize yakışmayan şeyler" İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golünü kaydeden Şener Özbayraklı, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu

02 Mart 2018 02:14

\"Ben sahada çok keyif aldım\"

\"Bize yakışmayan şeyler\"

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş ile Fenerbahçe\'nin 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golünü kaydeden Şener Özbayraklı, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Geçen hafta oynanan maçta kendilerine yakışmayan bir futbol oynadıklarını söyleyen Fenerbahçeli futbolcu, \"Geçen hafta bize yakışmayan bir futbol oynadık. Takım arkadaşlarımın da bazen kötü oynamaya hakkı var ama biz Fenerbahçe\'de oynadığımız için böyle bir lüksümüz yok. Bunu telafi etmek için sahaya çıktık. Takım arkadaşlarımla birlikte inanılmaz mücadele ettik. Taraftarlarımız da bizi inanılmaz destekledi. Birincisi kazanamadığımız için üzgünüz. İkincisi Fenerbahçe taraftarlarına ve tüm Türkiye\'ye böyle keyifli bir maç izlettik. Ben sahada çok keyif aldım\" dedi.
\"BİZE YAKIŞMAYAN ŞEYLER\"
Geriye düşmelerine rağmen öne geçmeyi başardıklarını söyleyen Şener, takım arkadaşlarının kırmızı kartla oyun dışında kaldığı pozisyonlar için, \"Onlar da art niyetli değil ama bize yakışmayan şeyler. Adrenalin çok yüksek, tecrübeli insanlarız. Tabii ki istem dışı oluyor bunlar ama derbinin atmosferi farklı oluyor. Keyifli bir maç oldu, izleyenler keyif almıştır. Biz de maçta keyif aldık. İnşallah turu biz geçeriz\" ifadelerini kullandı.

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