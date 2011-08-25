-Şener: Olabilecek en iyi kura TRABZON (A.A) - 25.08.2011 - Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda, İtalya'dan İnter, Rusya'dan CSKA Moskova ve Fransa'nın Lille takımlarıyla eşleşen Trabzonspor'un kulüp başkanı Sadri Şener, ''Olabilecek en iyi kura'' yorumunda bulundu. Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yer alan her takımın güçlü olduğunu belirterek, ''Bu rakipler içerisinden olabilecek en iyi kurayı çektik'' dedi. Trabzonspor'un rakiplerinden geri bir takım olmadığını ifade eden Şener, ''Türkiye'yi Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde başarıyla temsil etmek istiyoruz'' diye konuştu. Şener, transfer çalışmalarının sürdüğünü de kaydetti.