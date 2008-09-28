Şener: Liderlik bizim hakkımız

Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, uzun bir aradan sonra liderliğe yükseldiklerini ve bunu hak ederek kazandıklarını söyledi.





Turkcell Süper Lig'de dün Antalyaspor'u 3-2 yenerek bin 457 gün sonra liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'da, kulüp başkanı Sadri Şener uzun bir aradan sonra liderliğe hak ederek yükseldiklerini söyledi.



Antalyaspor karşısında aşırı yağışa rağmen tribünleri doldurarak takımlarını coşkuyla destekleyen taraftarlara teşekkür eden Şener, bordo-mavili futbolcuların da böylesine zor koşullara rağmen iyi bir futbol ortaya koyduğunu belirtti.



Zevkli bir karşılaşma oynadıklarını ifade eden Başkan Şener, ''Antalyaspor da iyi oynadı. 5 sezon sonra liderliğe yükseldik. İyi bir takımımız var. Liderlik, bizim hakkımız. İnşallah Trabzonspor'u geri getireceğiz. Ama şampiyonluk şarkıları söylemiyoruz. Lig uzun bir maraton. Dikkatli bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz'' dedi.



Şener, Yattara konusunun da artık gündemden kalkmasını isteyerek, ''O konu artık bitti. Artık Trabzonspor'a bakıyoruz. Ocak ayındaki transfer döneminde de bana bakın'' diye konuştu.



Şener, Antalyaspor maçının galibiyet primini iki katına çıkardıklarını da sözlerine ekledi.



UMUT VE COLMAN İLK GOLLERİNİ ATTILAR



Antalyaspor maçında birer gol atan Umut Bulut ve Gustavo Colman, 5. haftada ilk gollerini attılar.



Geçen sezon bordo-mavili takımın 14 golle en golcü oyuncusu olan Umut Bulut, bu sezon 5. haftada gol suskunluğunu bozmuş oldu. Yeni transfer Arjantinli Colman da bordo-mavili takım ile ilk golünü kaydetti.



Umut Bulut, Antalyaspor maçı öncesi kazanmaları halinde lider olacaklarını bildiklerini belirterek, ''Kazandık ve uzun zaman sonra liderlik koltuğuna ulaştık. Önemli olan bunu devam ettirip ligin sonunu lider tamamlamak. Kendimizi, futbolumuzu geliştirerek daha üst seviyeye çıkartarak Trabzonspor'u istediği hedefe, şampiyonluğa ulaştırmak istiyoruz'' dedi.



Gökhan Ünal ile iyi anlaştıklarını ve aralarında bir sorun olmadığını kaydeden Umut Bulut, ''Antalyaspor maçında çok pozisyona girdik. Her aldığımız topta gol attırmak için birbirimizi arıyoruz. İkimizde iyi niyetliyiz. Isaac de dahil. Attığım golde onun da katkısı vardı'' diye konuştu.



Katar'ın Al Sadd kulübü ile anlaşan İbrahima Yattara'sız 2 maçtır oynadıklarını ifade eden Umut, ''Yattara'nın gidip gitmeyeceği kendi bileceği iş. Trabzonspor'da 6 sene oynadı. Bu süre içerisinde taraftarın gözdesi oldu. Ona yeni futbol hayatında başarılar diliyorum. Bundan sonra Trabzonspor'da Yattara yok, biz varız'' dedi.



COLMAN: YENİ POZİSYONUMDA RAHATIM



Arjantinli oyuncu Gustavo Colman, orta alanda oyun kurucu olarak görev yaptığı mevkide kendisini daha rahat hissettiğini söyledi.



Antalyaspor maçında oynadığı yeni pozisyonunda çok iyi oynadığını ve çok koştuğunu ifade eden Colman, ''Kendimi böyle daha rahat hissediyorum. Oyuna daha rahat katılıyorum. İlk golümü de attığım için mutluyum'' dedi.



Yattara'yı herkesin tanıdığını kaydeden Colman, ''Herkes onun ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu biliyor. Onun gidişi bizi etkiledi. Ama biz kalanlarla devam etmeliyiz. Kalanlarda elinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Bu yeterli olacaktır'' diye konuştu.

