-ŞENER: İYİNİN DAHA İYİSİNİ KOVALAMALIYIZ TRABZON (A.A) - 08.12.2010 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, kendilerine düşenin her zaman iyinin daha iyisini kovalamak olduğunu bildirdi. Şener, Trabzonspor Dergisi'nin Aralık ayı sayısındaki yazısında, bu sezon gerek oynadıkları futbol gerekse de topladıkları puanlarla, ligin adından en fazla söz ettiren takımı olduklarını belirtti. Bu sonucun kendileri için hiç de sürpriz olmadığını vurgulayan Şener, ''Zira yönetim kurulu olarak göreve geldiğimiz günden bu yana izlemiş olduğumuz doğru politikaların karşılığını alacağımıza inanıyorduk. Trabzonspor'un tekrar zirvede olması hepimiz için gurur ve mutluluk kaynağı. Ancak sürekli kullandığımız bir ifade var, ayaklarımız yere sağlam basmalı. Eğer erken havaya girersek mutlu sona ulaşmamız zorlaşır'' dedi. Oynadıkları her müsabakayı ciddiye aldıklarını kaydeden Şener, ''Oyuncularımızın, teknik heyetimizin de katkısıyla bu olgunluğa eriştiğine inanıyoruz. Şampiyonluk konusunda kesin konuşmak doğru değil. Temennide bulunuyoruz, en önemli adaylardan biri olduğumuzu biliyoruz, ama daha çok maç oynayacağız. Bu süreçte zaman zaman istenmeyen durumlarla da karşılaşabiliriz. Yine de inancımız kaybolmamalı. Merdivenleri sırayla çıkmalıyız'' diye konuştu. Şener, önlerinde yaklaşan bir genel kurul olduğunu anımsatarak, şunları söyledi: ''Biz Kardemir Karabükspor maçına kadar kongre üzerinde durmak istemiyoruz. Elbette Trabzonspor'a yakışan en iyi aday yönetimi oluşturacağız. Ekibimize alacağımız insanların üretim kapasitelerinin yüksek olmasına dikkat edeceğiz. Şu andaki mevcut ekibimize de kimse başarısız diyemez. Takımın ve kulübün birçok açıdan geldiği nokta buna imkan vermez. Bize düşen her zaman iyinin daha iyisini kovalamak olmalıdır.''