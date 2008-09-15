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Spor

Şener: İyi yolda olduğumuz kesin

15 Eylül 2008 03:00


Kendi evinde Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'da Başkan Sadri Şener, gidişatın ve takımın çok iyi yolda olduğunu söyledi.

Turkcell Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında golsüz berabere kalan Trabzonspor'da, kulüp başkanı Sadri Şener, Trabzonspor'un çok iyi yolda olduğunu söyledi.

Şener, Beşiktaş maçıyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, sezonun 3. maçını oynadıklarını belirterek, ''İki takım da anladığım kadarıyla gol yememek için uğraştı. Fakat bizim gidişatımız iyi diye düşünüyorum. Geçen yılki kadroyla oynasak sonuç böyle olmazdı'' dedi.

19 Eylül Cuma günü Denizlispor ile karşılaşacaklarını dile getiren Şener, ''İnşallah daha iyi olacağız ve iyi sonuçla yolumuza devam edeceğiz. Beşiktaş ve bizim gibi başa oynayan takımın berabere kalması normal sonuçtur. Artık bundan sonraki maçlara bakacağız. Ama Trabzonspor'un çok iyi yolda olduğu kesin'' diye konuştu.

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