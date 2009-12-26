Şener: Hükümet, Avarel gibi yönetiyor!

T24-Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, partisinin Denizli il binası açılışında sert bir konuşma yaptı.

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre,partisinin Denizli il binasının açılışı için kente gelen Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, Kaleiçi Çarşısı'nda esnaf ziyareti yaptı. Şener, bir beyaz eşya mağazasında ikram edilen çayı içerken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de askerin, siyasetin ve yargının kendi içinde dağınık ve kavgalı bir görüntü sergilediğini savunan Şener, şunları kaydetti:

''Askerin de siyasetçinin de yargının da kendi görevini yapması lazım. Türkiye hiçbir dönemde yaşamadığı kaosu yaşıyor. Askerin kendi iç görünüşü dağınık, siyaset de kendi iç görüntüsüyle dağınık ve kavgalı bir manzara gösteriyor. Yargı kendi içinde farklı görüntüler sergiliyor. Ve tüm kurumlar da birbirlerine karşı kaygılı ve endişeli görünüyor. Böyle bir düzen ve manzara dünyanın hiçbir yerinde yok. Türkiye'nin geçmişinde de böyle bir dağınıklık yok. Bir an önce iktidar, siyaset yapma biçimini değiştirmelidir. Ülkenin sistemini tamamen dağıtmıştır. Bu yol yanlıştır. Türkiye dış etkilere hazır hale getirilmemelidir. Kurumlarla işbirliği içerisinde çalışma alışkanlığı kazanmalıdır.''

Şener, Ankara Çukurambar'da iki askeri personelin gözaltına alınmasıyla ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

''Olaya farklı bakış tarzları var. Ancak yapılan açıklamalar da var. Yapılan açıklamalara göre henüz tekzip edilmiş değildir. Bir başka konu için Sayın Arınç'ın evinin etrafında bulunan görevliler söz konusudur. Biz de, farklı bir yargı kararı çıkıncaya kadar, bu açıklamanın doğru olduğunu varsayarız, düşünürüz. Bu ülkede kurumlar arası çatışmanın, her olay üzerinden siyaset, asker, yargı istihbarat birimleri arasında çatışma, kavga çıkması halinde ülkeye zarar verdiğine inanırız.''

Türkiye'nin genetiği ile adeta birilerinin oynadığını ileri süren Şener, ''Sistem çözülmektedir. Türkiye'yi bu hale getiren, bu hale gelmesi için politikalarını ve siyaset yapma biçimlerini belirleyen kişiler, Türkiye'ye zarar veriyor. Başta siyasal iktidar olmak üzere, herkesi devlet adamı gibi davranmaya davet ederim'' diye konuştu.

Dalton Kardeşler benzetmesi

Abdüllatif Şener, ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Mevcut bakış açısı, sorumluların ekonomiye yaklaşım tarzıyla ekonomideki sorunları çözmemenin mümkün olmadığını savunan Şener, şunları kaydetti:

''Hükümetin, başımızdakilerin iş yapma biçimi ve uygulamalarını düşündükçe aklıma Dalton'ların Avarel'i geliyor. Daltonlar'ın Avarel'i bir ülkeyi nasıl yönetirse, sorumlular bu ülkeyi öyle yönetiyor. Adeta Hükümet ve Başbakan, dışarı için çalışıyor, dışarıdan gelen etkilerle çalışıyor. Türkiye'deki sanayicinin lehine olabilecek hiçbir programı yok. Yabancı ülke sanayicileri için çaba harcayan bir Başbakan ve hükümetimiz var. Türkiye'deki çiftçiler için değil, yabancı ülkelerdeki çiftçiler için çalışan ve mesai harcayan bir hükümet var. Esnaf ve işçimiz için çaba harcayan bir hükümet değil, uygulamalarıyla, politikalarıyla yabancı işsizlerin, yabancı ülke esnaflarının menfaatlerine çalışan, sonuç ortaya çıkaran bir iktidar ve hükümet var. Böyle bir ortamda Türkiye nasıl yönetiliyor acaba diye sorma ihtiyacı duyuyoruz.''

