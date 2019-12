-ŞENER: HİÇBİR TAKIMI KÜÇÜMSEMEMEK LAZIM TRABZON (A.A) - 02.12.2010 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, ''Hiçbir takımı küçümsememek lazım. Ayağını yere sağlam basacaksın. Havalara girersen şampiyonluğa gidemezsin'' dedi. Şener, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor'un son zamanlarda başarılı sonuçlar elde ettiğini ifade etti. Büyük maçların ertesinde bazı sıkıntılı sonuçlar elde ettiklerini vurgulayan Şener, ''Gaziantep deplasmanı da çok zorlu geçti. Burada çok önemli bir maç kazandık. Bu hafta ise Bucaspor ile oynayacağız. Bucaspor'un ligdeki durumu iyi değil. Ama hiçbir takımı küçümsememek lazım. Ayağını yere sağlam basacaksın. Havalara girersen şampiyonluğa gidemezsin. İşi ciddiye alacaksın'' diye kaydetti. Şampiyonluk demeçlerinin doğru olmayacağını belirten Şener, kendilerinin sadece şampiyon olmayı temenni ettiklerini vurguladı. Önlerinde daha çok sayıda maç bulunduğunu anımsatan Şener, şöyle devam etti: ''Fenerbançe, Beşiktaş, Galatasaray gibi camiaları kaldırıp bir kenara koyamazsınız. Büyük camialardır. Her an yarışın içinde olurlar. İkinci devre onların sahasında oynayacağız. Bu maçların yüzde 70'ini alırsak şampiyonluğa daha yakın olabiliriz.'' -''YEDEĞE OYUNCU TRANSFER ETMEM''- Şener, Teofilo ile ilgili herhangi bir teklif gelmediğini, ara transfer sezonu başladığında olayın daha da netleşeceğini ifade etti. Sadri Şener, transfer ve izleme komitelerinin sürekli çalıştığını kaydederek, ''Şu anda hocanın 'şu ya da bunu istiyorum' yönünde bir isteği olmadı. Aldığı oyuncunun birisini takımdan kesmesi lazım. Yedeğe oyuncu transfer etmem. Öyle bir adam almak lazım. Önümüzdeki 3 yılda birer ikişer oyuncu alınacaktır. Takımın iskeleti belli. Başarı böyle yakalanır. Her sene değişen takım ile başarı yakalanmıyor. Biz bunu oturttuk şu anda.'' Karabükspor maçına kadar kongrenin üzerinde durmak istemediğini belirten Şener, ''Oynayacağımız maçlarda alacağımız puanlar altın değerinde. Önümüzdeki maçları geçmek, 3 puanlar almak, bana göre 10 tane kongreye bedel'' dedi. -WİKİLEAKS BELGELERİ- Şener, Wikileaks belgelerinde Trabzonspor'un isminin geçmesiyle ilgili bir soruya ise ''Casus biraz zayıf casusmuş. Yok öyle bir şey. Olması mümkün değil. Olsa haberimiz olur. Defterler, kitaplar hep burada. Gizli bir şey olamaz. Onların hepsi yalan'' yanıtını verdi.