Şener: Hedefimiz tüm maçlarımızı kazanmak



Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, hedeflerinin kalan tüm maçları kazanıp sezonu iyi bir yerde tamamlamak olduğunu bildirdi.



Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Trabzonspor Dergisi'nin Mayıs ayı sayısındaki yazısında, geçen ayın son döneminde sezona birlikte başladıkları teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmak zorunda kaldıklarını belirtti.



Karşılıklı görüşerek aldıkları bu kararda yönetim olarak hareket noktalarının Yanal'ın daha fazla yıpranmasını engellemek olduğunu ifade eden Şener, şöyle devam etti:



''Futbolda saha sonuçlarının önemi hepimizin malumudur. Zirvedeki takımların birçoğu saha sonuçlarına bağlı olarak teknik direktör değişikliğine gidebilirler. Maalesef alınan olumsuz skorlar insanların moralini bozabiliyor. Bu durum takımı ve seyirciyi de etkiliyor. Elbette bu tarz kararları vermek çok da kolay değil. Ersun Yanal ile gerek görev yaptığı süre içerisinde gerekse de ayrılırken son derece medeni bir birlikteliğimiz oldu. Kendisine şahsım ve yönetim kurulum adına bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum.'' dedi.



Şener, teknik direktör arayışı konusunda aceleci davranmayacaklarına dikkati çekerek, ''Göreve getireceğimiz teknik adam Trabzonspor'un kriterlerini ve ağırlığını kaldıracak düzeyde olmalı. Şampiyonluk tecrübesi elbette önemli bir kriter. Oyuncuyken şampiyonluk yaşaması, teknik adamlık döneminde belli başarılara imza atması futbolcularımıza tecrübelerini aktarması açısından faydalı olabilir'' ifadelerini kullandı.



Yönetim kurulu olarak sezon sonunda hedeflerinin kadrolarını korumak olduğunu vurgulayan Şener, şunları kaydetti:



''Yapacağımız bir iki takviyeyle takımı güçlendireceğiz. Kadromuzdaki oyuncuların bonservis bedellerini ödedik. Değerli bir oyuncu yapısına sahibiz. Ligin geride kalan haftaları için görev verdiğimiz, bizim çocuğumuz Ahmet Özen'e fazlasıyla güveniyoruz. Hedefimiz oynayacağımız müsabakaların tamamını kazanıp sezonu iyi bir yerde tamamlamak. Bunu başarabileceğimize de yürekten inanıyoruz.'' dedi.



