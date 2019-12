-ŞENER: ''GOLCÜ TRANSFERİNDE GEÇ KALDIK'' VENLO (A.A) - 21.07.2010 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, golcü transferini kampa yetiştirmek istediklerini, ancak bu transferde geç kaldıklarını söyledi. Başkan Şener, bordo-mavili takımın Hollanda kampında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, golcü transferi konusunda 3-4 oyuncuyla görüşme halinde olduklarını ve bunlardan birinin her an bitebileceğini bildirdi. Bu transferi kampa yetiştirmek istediklerini ifade eden Şener, ''Ama kendimi de eleştiriyorum, transferde geç kaldık. Takımın hocası var, yardımcı antrenörler var, onların okeyini almadan bir şey yapmam mümkün değil. Yaparım çok basit, çünkü ben tek imzalı kişiyim ama yapmadım, izleme komitelerimiz var. Önümüzde uzun listeler yok. Şöyle listeler var; Dünya kupasını seyrettiğim zaman şu oyuncular iyi, onlardan var. Onları ben liste olarak addetmiyorum. Bunu bu yıl beceremediğimiz doğru, şahsım değil ama... Kulübü ben idare ediyorum, ama bazı yetkilerimi dağıtıyorum'' dedi. Aceleci bir yapısı olduğunu, bugüne kadar da transferleri hep haziran ayında yaptıklarını anlatan Şener, ''Bu sene çok transfere zaten ihtiyacımız yok. Bu yıl yan yana oynayan takım elde etmişim. Doğruları var, yanlışları var. Ciddi bir takım var elimde. Her sene halka hoş gözükmek için bütün takımı değiştirmek doğru bir şey değil. Yapanları da görüyoruz. Sonuç alamıyor. Mesela Beşiktaş değiştiriyor, sonuç alamıyor, zorlanıyor'' diye konuştu. Şener, teknik direktör Şenol Güneş ile kampa geldiğinde konuştuğunu kaydederek, ''Kendisi bana çok mutlu olduğunu ifade etti. Altyapıdan gelen Mustafa Yumlu çok iyi gidiyormuş. Sağ bek istiyorduk, Mustafa Yumlu ve Barış'ı orada denediğini, iyi gittiklerini bana iletti. Forvet transferi sonrası orta sahaya belki bir oyuncu alırız'' bilgisini verdi. Gündemde olan 4 oyuncu ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Şener, ''Bu oyuncularla yapılan görüşmeler teknik direktör Şenol Güneş'in bilgisi dahilinde yapılıyor. Bu oyuncuların en idealini transfer etmek istiyoruz. Olumlu yolda gidiyoruz. Takım da iyi gidiyor diyor, hoca. Ama bir hafta daha var. Bitirir miyiz bitiremez miyiz bir hafta içinde ona da bakıyoruz'' dedi.