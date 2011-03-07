-ŞENER: GEREKSİZ TARTIŞMALAR YAŞANDI İSTANBUL (A.A) - 06.03.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta protokol tribününde yaşanan olayların birkaç kişinin münakaşası sonrası oluştuğunu belirterek, ''Bizim tarafımızdan bir hata varsa Beşiktaşlı dostlarımdan özür diliyoruz. Gereksiz tartışmalar yaşandı'' dedi. Şener, maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür olayların yaşanmamasının herkes için daha iyi olacağını ifade ederek, ''Bazı kişiler üstüne vazife alıp, diğer kişileri susturmaya çalışıyor. Ben de Beşiktaşlı olsaydım, ben de reaksiyon gösterebilirdim. Şenol hocaya sataşma oldu. Herkes birbirine bir şeyler söyledi. Bizden taraf bir durum varsa tekrar özür diliyorum'' diye konuştu. Karşılaşmayı 2-1 kazanmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydeden Sadri Şener, ''Türkiye'nin 4'te 3'ü Trabzonspor'un şampiyonluğunu istiyor. Çoğunluğun isteği olsun'' derken, maçın hakemi Tolga Özkalfa ile ilgili soruya ise ''Tanıdığım, çok iyi bir diş hekimi'' demekle yetindi. Yayıncı kuruluş Lig TV'deki canlı yayına telefonla bağlanan Şener, maçla ilgili şu açıklamaları yaptı: ''Tansiyon yüksekti. Böyle sarı kartlar olacağını tahmin ediyordum. Hakemi tanırım, kimse yanlış anlamasın 'çok iyi diş doktorudur' dedim. Ama bakıyorum kartların yerini bile şaşırıyor, bir o cebine bir bu cebine bakıyor. Tam hakim değildi olaya. Burak'ın pozisyonu penaltıydı. Burak düşmeseydi, golü atabilirdi. Şeref tribününde bir itiş kalkış oldu. Sonra ben gittim camia adına özür diledim. Şenol hoca dışarı çıkarken, onunla ilgili oldu. Sakinleştirmeye çalıştık hocayı, sakinleşti soyunma odasına gitti. O da haklıydı. Beşiktaş'a karşı 10 kişiyle galip gelmek kolay değil. Zoru başardı, sevinmesi doğaldır. Beşiktaş camiası bizim çok sevdiğimiz bir camiadır. Bir hatamız olduysa kusura bakmasınlar. Şampiyonluğa çok yakışan ekiplerden biriyiz, bundan kimse alınmasın. Fenerbahçe ve Bursaspor'a başarılar diliyorum. Haftaya cezalıyız, Kasımpaşa maçımızı Kocaeli'nde oynayacağız.'' -PROTOKOLDEKİ GERGİNLİK MAÇ SONRASI DEVAM ETTİ- Protokol tribününde yaşanan olaylar sonrası iki kulüp yöneticileri arasındaki soğukluk maçtan sonra da devam etti. İki kulüp yöneticileri ayrı ayrı bölümlerde otururken, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in gergin olduğu gözlendi. Sadri Şener, bir süre Güneş'in yanında oturdu. Şener, daha sonra Beşiktaşlı yöneticilerin olduğu bölüme giderek, onlarla konuştu. Beşiktaşlı yöneticiler Şener'e Trabzonsporlu misafirlerin yaptıklarından dolayı sitemde bulundular. Şener, Beşiktaşlı yöneticilerle görüştükten sonra protokol tribününden ayrıldı. -BURAK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ- Trabzonsporlu Burak Yılmaz, maçtan sonra hastaneye götürüldü. İlk yarıda bir pozisyonda burnuna darbe alan Burak'ın, burnunda kırık şüphesiyle hastaneye gittiği, yapılacak kontrollerden sonra durumunun netlik kazanacağı bildirildi.