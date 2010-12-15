-ŞENER: FENERBAHÇE CİDDİ RAKİPTİR TRABZON (A.A) - 15.12.2010 - Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor'un kulüp başkanı Sadri Şener, ''Matematiksel olarak bize en yakın rakip Bursaspor ama Fenerbahçe'nin cismi, konumu, taraftarı, basını, bunları topladığın zaman 9 puan geride olmasına rağmen ciddi bir rakiptir'' dedi. Lig TV'de canlı yayınlanan ''Futbol Gündemi'' programında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Şener, ligde 16. hafta sonunda 39 puanlarının bulunduğunu belirterek, ''Diğer takımlar bizim gerimizde kaldılar, doğru. Şampiyonluğun en kuvvetli adayıyız ama matematiksel olarak. Lig uzun bir maraton. İklim ve saha koşulları önemli, küme düşen takımlara karşı da oynayacağız ancak İstanbul deplasmanlarımız da var. Bunları da düşünürsek, 'şampiyon olduk' diyemeyiz tabi ki'' diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptıkları maçta 60 bin bordo-mavili taraftarın takımını desteklediğini ifade eden Şener, ''Trabzonspor'un büyüklüğünü İstanbul'da gördük işte. Resmi rakamlarla 40 bin kişi ama orası kaçak girişlere müsait bir stat olduğu için rakam daha fazlaydı. Taraftarın olmadan ne büyük olabiliyorsun ne de takım olabiliyorsun'' dedi. Şener, şu an matematiksel olarak ligde en büyük rakiplerinin Bursaspor olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: ''Ama Fenerbaçe'nin ismi, cismi, konumu, taraftarı, başkanı, basını düşününce bunları topladığın zaman 9 puan geride olmasına rağmen ciddi bir rakiptir. 9 puanlık fark 3 puanlık sistemde büyük bir fark değil ama bir taraftan da bakınca büyük bir fark. Beşiktaş da benim rakibim. Belki 12 puan geride ama ben İstanbul'a gelip, Galatasaray ile de Beşiktaş ile de oynayacağım tabi ki onlar da benim rakibimdir.'' -''42 BİN KİŞİLİK BİR STAT YAPILACAK''- Akyazı Stat Projesi'nin TOKİ tarafından yapıldığını ve deniz üzerinde yapılacak projenin dolgu ihalesinin gerçekleştiğini kaydeden Şener, ''Eski başkan Nuri Albayrak'ın firması bu ihaleyi aldı. Galatasaray'ın yaptığı gibi TOKİ'ye bizim stadın olduğu yer verilecek ve 42 bin kişilik bir stat yapılacak. Başbakan'ın stadın burada yapılmasında talimatı var. Bizim stat 3 sene içinde yapılır sanıyorum'' diye konuştu. -''JAJA İÇİN KARARI HOCA VERECEK''- Şener, Jaja'nın çocuğunun hasta olduğunu söyleyerek izinsiz olarak Trabzon'dan ayrılarak ülkesine gittiğini belirterek, ''Çocuk olunca da fazla diyecek bir şey yok ama bir de olayın disiplin boyutu var. Bakalım döndüğü zaman göreceğiz hocanın ne yapacağını. 29 Aralıkta dönecek. Ceza denilirse, ceza vereceğiz'' dedi. Devre arasında bir santrfor oyuncusu almayı düşündüklerini belirten Şener, ''Bizim yedek kulübemiz de çok güçlü. 4-5 tane adam ilave etsen şampiyonluğa oynayacak bir kulübemiz var. Belki devre arasında Şenol hocanın isteği doğrultusunda kulübeye bir transfer gerçekleştirebiliriz'' ifadelerini kullandı. Teknik direktör Şenol Güneş'in Teofilo için 'Bu bomba' dediğini dile getiren Şener, ''Dediği gibi de çıktı. Ülkesine gitti ve dönmedi. Biz FİFA'ya müracaatlarımız yaptık. Bizim oyuncumuz. Ya parayı getirir ya da top oynayamaz'' diye konuştu. -''İSTANBUL VE ANADOLU, FUTBOLU BİRLİKTE YÜKSELTİR''- Şener, Anadolu şehirlerinin takımlarının kuvvetlendiğini belirterek, ''İyi transferler yapıyorlar ama altyapılardan oyuncu yetişmiyor hiçbir takımda. Bu oyuncu eksikliği midir, hoca eksikliği midir bilemiyorum. Benim altyapı açısından her şeyim var. Buradan oyuncu çıkmıyorsa ya benim oyuncularımda ya da hocalarımda sıkıntı var. Barcelona 6 tane oyuncu alıyor altyapıdan. Transfer ile bu işin sonu yok. İstanbul ve Anadolu, futbolu beraber yükseltir. Tek başına yükseltemez'' dedi. Bu sene ligdeki hakemlerin iyi olduğunu söyleyen Şener, ''Ben hakem konusunda teknik olarak diyorum ki, yardımcı hakemler benim için orta hakemden daha önemli. Günümüzde ceza sahasında olan şeylerin kararlarını yardımcı hakemler veriyor. Çoğu hakemi tanıyorum zaten eğitim seviyeleri yüksek, hepsi lisan biliyor'' diye konuştu. Ne kadar kupa varsa hepsine talip olduklarını belirten Şener, ''Lige böyle başlamazsan zaten olmaz. Trabzonspor en kötü döneminde bile kupalara taliptir. Bir hedeflerden aşağıya düşmemeye çalışıyoruz ve düşmüyoruz da'' dedi. -''FATİH TEKKE, GÜNDEMDE YOK''- Şener, Beşiktaş'tan ayrılacak olan Fatih Tekke'nin bordo-mavili takıma yakıştırılmasına ilişkin olarak ise ''Yakışmak başka bir tabirdir, transfer etmek başka bir tabirdir. Fatih Tekke'yi yakıştırıyor olabilirler ama bizim böyle bir çalışmamız ve gündemimiz yok. Hocamızdan da bir istek gelmedi'' dedi. -''GALATASARAY BU KADAR ELEŞTİRİYİ HAK ETMİYOR''- Galatasaray yönetiminin bu kadar eleştiriyi hak etmediğini belirten Şener, ''Galatasaray, çok büyük bir camia. Benim onlar hakkında konuşmam doğru olmaz ama bu kadar eleştiriyi de hak ettiğini düşünmüyorum. Muazzam bir stadyumları olacak ama işte futbolda top çizgiyi geçecek. Başka şey kabul etmiyor insanlar. Galatasaray'ın bize göre imkanları çok fazla. Galatasaraysız olmaz bu lig. Fenerbahçe, Beşiktaş olmadan da olmaz. Olur da yavan olur çok. Seyirci olacak bir kere. Seyircisiz olmaz. Galatasaray düzelir ama böyle dönemler herkesin tarihinde var'' dedi. -''KENETLENMEYİ BAŞARIRSAK ŞAMPİYON OLURUZ'' Şener, 27 yıldır bordo-mavili takımın şampiyon olamadığını ancak bu yıl ciddi avantaj yakaladıklarını belirterek, ''39 puan topladık inşallah Kardemir Karabükspor'u yenip 42 yaparız. Bu çok az yakalanan bir puan. Biz kenetlenmeyi başarırsak şampiyon oluruz. Gerekirse konuşmayalım, susalım sezon bitene kadar, içimize atalım, ülser olalım ama başarı da gelsin. İlaçla tedavi oluruz sonra ama bu günler kolay gelmez. Taraftarımız da mağazalarımıza ilgi göstersinler, yeni mağazalar da açacağız'' diye konuştu.