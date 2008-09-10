Şener: Eskisi gibi olmalı

Beşiktaş maçını kazanacaklarına inandıklarını ifade eden Trabzonspor Başkanı, “Avni Aker’i eski günlerdeki gibi rakip takımlara zor bir deplasman haline getirmek istiyoruz” dedi





Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, hafta sonu yapılan tüzük tadil kongresini ve bu hafta yapılacak Beşiktaş maçını değerlendirdi.



Yönetimce hazırlanan tüzük değişikliğinde 90 maddenin sadece 15’inin kabul edilmesinden dolayı istifa edeceği söylentilerine yanıt veren Şener, “İstifam söz konusu değil, sadece kırıldım” dedi. Şu anda sadece Beşiktaş maçını düşünmek istediğini belirten Sadri Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Ama o kongrede yaşananlar ve tüzüğün kabul edilmemesi, aslında sadece bizim için değil, camia için bir kayıp. Şu aşamada benim de altında imzam bulunan bir tüzük tadilinin Genel Kurul’dan geçmemesi beni çok kırdı. Benim için geçmiş değil, gelecek önemlidir. Eğer oraya takılıp kalırsak, işimizi doğru yapamayız. Bu tür olaylar, sadece insanların şevkini kırıyor.”



‘Derbi maçlar önemli’



Başkan Şener, Beşiktaş maçını kazanacak güçte olduklarını da iddia etti. Beşiktaş karşısında hedeflerinin galibiyet olduğunu belirten bordo-mavili kulübün patronu, “Evinde puan kaybetmezsen, başarıya daha rahat ulaşırsın. Biz de bu doğrultuda Avni Aker’i eski günlerdeki gibi rakip takımlara zor bir deplasman haline getirmek istiyoruz. Derbilerdeki sonuçlar da büyük başarılar için önemli. Bu bilinçte tüm büyük maçları kazanmak istiyoruz. Her geçen gün iyiye giden takımımız var. Bu zor engeli de aşacağımıza olan inancımız tam. Maçı izleyecek taraftarların da coşku içinde olmaları gerekiyor” dedi.