Şener Eruygur ilk kez sokakta

Doktorlar 'Sokağa çık' demiş

Ses kaydı şüphe yarattı

Ergenekon'un üst düzey yöneticisi olmak suçlamasıyla 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 300 yılın üzerinde hapis cezası istenen Şener Eruygur, önceki gün Kadıköy Caddebostan’da kahve içerken görüntülendi. Eşi Mukaddes Eruygur ile birlikte saat 15.00 sularında araçlarıyla Caddebostan CafeCrown’a gelen Eruygur çifti kafede bir süre oturdu.Eruygur’un yakınları, hastanedeki tedavisinin ardından Eruygur’un fiziksel olarak hızlı bir şekilde iyileşme kaydettiğini ancak okuma ve yazma yeteneğini kaybettiğini söyledi. Eruygur’un okuma, yazma ve geçmişi hatırlama konularında sorun yaşadığını belirten yakınları, doktorların Eruygur’un sık sık sokağa çıkarak sosyalleşmesinin, iyileşmesine yardımcı olacağını söylediklerini ifade etti.Eruygur’un geçmiş yaşantısına dair hiçbir şey hatırlamadığını öne süren yakınları, kendisini sokağa çıkmak için ikna etmekte güçlük çekildiğini, Eruygur’un otomobil gürültüsü ve insan kalabalığından büyük sıkıntı duyduğu için sokağa çıkmakta direndiğini kaydetti.1 Temmuz 2008 günü 6. dalga operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Şener Eruygur, koğuşunda düşmesi sonrası Kocaeli Tıp Fakültesi’nde tedavi görürken Ergenekon savcılarının talebi ile İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 21 Eylül 2008 günü ‘sağlık sorunları’ nedeniyle tahliye edilmişti. GATA’daki tedavisiyle ilgili internete çıkan ses kayıtları nedeniyle Ergenekon savcıları, Eruygur’un Kocaeli Tıp ve GATA’da düzenlenen raporlarını istemişti.Uzman doktorların inceledikleri raporlarda, Eruygur için tedavi altındayken ve tutukluluk hali devam ederken ‘’Ağır hasta’’ denildiği ancak tahliye kararı verildikten sonra ‘’Durumu iyi’’ şeklinde raporlar verildiği ileri sürülmüştü.Şener Eruygur’un eşi Mukaddes Eruygur ile Eruygur’u GATA’da tedavi eden Albay Mehmet Nusret Demircan arasındaki konuşmanın ses kayıtları internete düşmüştü. Albay Demircan’ın ‘Taburcu dlmasına mani yok. Ancak taburce edersek yeniden tutuklanır endişesiyle taburcu etmiyoruz’ ve ‘Bomboş yatıyor, ne bir kan testi var ne de bir film çekilmiş’ sözleri tartışma yaratmıştı. Ergenekon savcıları, bu ses kayıtları üzerine hem Mukaddes Eruygur’u hem de Albay Demircan’ı sorgulamıştı.