Şener Eruygur avukatını kızı sandı!

“Ergenekon” davasının tutuksuz sanığı emekli Orgeneral Şener Eruygur, avukatı Filiz Esen'i kızı zannetti. Eruygur, kendisine "Hoş geldin ağabey" diyen Hurşit Tolon’a ise başıyla selam verdi.

Tutuksuz sanıklar için ayrılan bölümde oturan Eruygur'u, koluna giren mübaşir salondaki kürsüye kadar getirerek, sandalyeye oturttu.

Adını, soyadını, doğum tarihini bilmediğini belirten Eruygur, ''Memleketiniz neresi?'' sorusuna, ''Bazen Isparta, bazen de Erzurum geliyor aklıma'' diye yanıt verdi.

Avukatını kızı sandı

Hakim Hüsnü Çalmuk'un, ''Emekli general olduğunuzu hatırlıyor musunuz?'' sorusuna ise Eruygur, omuzunda bazı işaretler olduğunu belirterek, ''Bunları en iyi kızım bilir'' dedi.

Şener Eruygur'un kızı olarak, avukatı Filiz Esen'den söz ettiği anlaşıldı.

''İddianame tebliğ edildi mi?'' sorusuna Eruygur, ''Kızım bilir'' diyerek avukatı Filiz Esen'den bahsetti.

Çalmuk'un ''Savunma yapacak mısınız?'' sorusuna da Eruygur yine ''Kızım bilir'' diye yanıt verdi.

Avukat Filiz Esen de, Eruygur'un kızı olarak kendisinden söz ettiğini belirterek, müvekkilinin hiçbir şekilde ifade vermesinin mümkün olmadığını savundu.

Avukatı: Yedi yaşındaki çocuk gibi

Eruygur’un beyninde hasar olduğunu belirten Esen, ''Şu anda 7 yaşında bir çocuk gibi. Okuma yazma bilmiyor'' diye konuştu.

Hüsnü Çalmuk'un, ''Nerede yazıyor 7 yaşında çocuk gibi olduğu'' sorusu üzerine Esen, raporlar incelendiğinde bunun anlaşılacağını belirtti.

Hakim Çalmuk, Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan ''Duruşmalara girmesinde bir engel yoktur'' şeklindeki rapordan bazı bölümler okudu.

‘Hatırlayamıyorum’

Çalmuk'un raporda geçen ''17 Eylül 2008'de merdivenlerden düştü'' ifadesi üzerine, ''Nasıl düştüğünüzü hatırlıyor musunuz?'' diye sordu.

Eruygur ''Hatırlamıyorum'' derken, Çalmuk ''Düşme tansiyon mu başka sebepten mi oldu'' diye sordu. Eruygur da, yine hatırlayamadığını, nasıl muayene edildiğini de anımsayamadığını söyleyerek, ''Belli şeyleri zaman zaman hatırlıyorum, ama giderek azalıyor'' diye konuştu.

Bunun üzerine Çalmuk, cezaevinde düşme olayını hatırlayıp hatırlayamadığını tekrar sordu.

''Hatırlayamıyorum. Bir arkadaşım beni kurtarmış, diye duydum, ama kimdi hatırlamıyorum'' diyen Eruygur, soru üzerine ''Başımdan ameliyat olmuşum. Eşim beni kurtarmak için hayatını vermiş. O her şeyi ayrıntıyla biliyor. Günlük yaşantımda bana bazı şeyleri hatırlatıyorlar. 1 dakikalık zaman sonra onlar da uçuyor, gidiyor'' şeklinde konuştu.

Çalmuk'un ''Eski olayları hatırlıyor musunuz?'' sorusuna Eruygur, çocukluğundan bazı şeyler hatırladığını söyledi.

Çalmuk'un, ''Kızınız mı avukatınız mı? Kızınız gibi mi görüyorsunuz'' sorusuna Eruygur, ''Benim kızım. Bazen iki kıyafet giyiyor. Bir tek kişi değişik şekilde görünüyor'' dedi.

Adli Tıp’ta gözetim

Eruygur'un Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'nda gözlem altında tutulmasına karar veren mahkeme, duruşmalardan vareste tutulması talebini ise kabul etmedi.

Tolon’a başıyla selam verdi

Bu arada, duruşma başlamadan önce tutuklu sanık emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Eruygur'un bulunduğu bölüme doğru eğilerek, ''Ağabey hoş geldin'' dedi.

Şener Eruygur'un da başını salladığı görüldü.