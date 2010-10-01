-ŞENER: ''BEŞİKTAŞ MAÇI KIRILMA NOKTASI'' TRABZON (A.A) - 01.10.2010 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, ''Beşiktaş maçı dünyanın sonu değil, ancak işin kırılma noktalarından bir tanesi'' dedi. Şener, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenleyerek soruları yanıtladı. Yıl sonunda yapılması planlanan kongre sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şener, ''Kongre süreci takımı etkiler. Kongreden çok bahsetmek, şu adaydı, bu gitti, bu geldi, şunu düşünüyorlar gibi konular etkiler. Ben mümkün mertebe bunu uzağa çekmeye çalışıyorum. Ben bugün adayım desem veya aday değilim desem haklı olarak bir sürü spekülasyon olur. Adayım desem, 'yöneticiler kim olacak, akşam bununla, sabah onunla gezdi' olacak. Hoşlandığım da bir tarz değil bu. Biraz daha vakti var diye düşünüyorum. Benim gizleyeceğim bir şey yok. Zamanı geldiğinde adayım veya değilim derim'' şeklinde konuştu. Eskiden Trabzonspor kongrelerinin 200-250 kişiyle yapıldığını, 42 oyla başkanın seçildiği kongreler yaşandığını anımsatan Şener, ''Şu kulübü nereden nereye getirmişiz. 6 bin küsur oy kullanılıyor. Sadece ben değil, geçmişten bu yana. Bundan mutluluk duyuyoruz. Kulübün sahipleri ne kadar çok'' dedi. -BEŞİKTAŞ MAÇI- Beşiktaş maçıyla ilgili görüşlerini aktaran Şener, ''Bu maç bizim için dünyanın sonu değil ama işin kırılma noktalarından bir tanesi. Çünkü iki kötü sonuca üçüncü kötü sonucu eklersen çok şık tablolar ortaya çıkmaz. Ama iki kötü sonuçtan bir büyük takımı yenerek çıkarsan iş başka yola doğru gider. Daha sempatik olur'' dedi. Saha sonuçlarının yeniden başkanlığa aday olup olmayacağını etkilemeyeceğini vurgulayan Şener, ''Ben Trabzonspor'a aday olduğum zaman çok iyi saha sonucu alınmıyordu ki. Ayrıca (tek aday olursam gelirim) diye bir şey yok, demokratik yapıda biriyimdir. Bir kulüpte kolay kolay olmaz tek adaylık'' ifadesini kullandı. Şener, bordo-mavili kulüpte 10 yılı aşkın süreyle en çok yöneticilik yapan 3'üncü kişi olduğunu dile getirerek, ''Kulübün başını da ortasını da sonunu da biliyorum. Ama bizim kulübümüz şu anda kendi ayakları üzerinde durabilen, ekonomisini döndürebilen, bahsedilen, Türkiye'de herkes tarafından tanınan bir kulüp haline geldi. Bu da çok önemli'' diye konuştu. Bu sezona ilişkin sportif başarı konusunda ise Şener, ''Bizim iyi bir kadromuz var. Futbolla ilgilenenler, 'Türkiye'nin en iyi kadrolarından biri sizde' diyor. Bunu ben söylemiyorum. Hoşuma da gidiyor. Buna inanıyorum. İnanmasam bu kadar para öder miydim? Bana göre son 10-15 yılda yakalanan en iyi kadro. Hedef hep şampiyonluk. Bu yılın hedefini 6-7'nci maçta söylemek çok doğru değil. Geçen yıl Fenerbahçe ilk 8 maçı kazanmıştı, muhteşem şeyler yazılıyordu. Lig sonunu da hatırlıyorsunuz'' dedi. -KULÜBÜN MALİ YAPISI- Kulübün borçları konusunda ise Şener, ''Benim kulübümün gelirleri, bankadan aldığımız kredileri ödeyecek seviyededir. Borcun büyüğünü küçüğünü bana tarif etsinler. Benim 45 ile 60 milyon lira arasında saha sonucuna göre yayın gelirim var. Nereden baksan 10 milyon lira TS Club gelirim var. 5-6 milyon lira İddaa, 10-15 milyon lira sponsor gelirim var. Bir sıkıntım yok. Geçen seneden de yok. Bu sene de öyle bir sıkıntımız yok. Mesela biz maaşları bugün değil dün dağıttık'' ifadelerini kullandı. Gazetecilerin ''sporda şiddet'' konusundaki düşüncelerini sorması üzerine Şener, ''Son olarak tatil edilen Gaziantepspor-Bursaspor maçına baktığımızda, maçın hakemi o maçı devam ettirebilirdi. Daha önce Fenerbahçe-Galatasaray maçını Bünyamin Gezer devam ettirmişti. Hakemin yetkisi var, yan hakemin başı yaralanmışsa 4'üncü hakemi al, yan hakem yap, maçı devam ettir, bitir'' dedi. -''EN BÜYÜK ÜZÜNTÜM LİVERPOOL MAÇI''- Sadri Şener, kulüp başkanlığı süresince kendisini en çok üzen olaylardan birinin Liverpool'a Trabzon'da yenilmeleri olduğunu vurgulayarak, ''Bir de geçen sezonda Kasımpaşa'ya yenildiğimiz maç. Onu bir türlü içimden atamadım. Bilimsel olarak beynimin içinde çözümünü bulamadım. En çok sevindiğim ise çok işi şeyler yapıldı, maddi manevi olarak sınıf atladık'' diye konuştu.