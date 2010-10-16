-ŞENER: ''BAŞKANLIĞA TALİBİM AMACIM ŞAMPİYONLUK'' TRABZON (A.A) - 16.10.2010 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, aralık ayında yapılacak olağan genel kurulda tekrar başkanlığa aday olduğunu yineleyerek, ''Tekrar başkanlığa talip olmamın bir iki nedeni var. Projelerden biri borsa, diğeri ise takımı şampiyon yapmak'' dedi. Şener, Lig TV'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, 3 yıllık başkanlık süresinin sona ereceğini belirterek, ''Hep söylediğim, Trabzonspor Kulübü'nün kuruluş gayesi şampiyonluğa oynamak olmalı. Başka gayemiz yok. Ama günümüzde böyle oynamakta zorluklar oluyor. Büyük paralar dönüyor'' dedi. İlk 7 hafta sonunda arzu etmedikleri puan kayıpları da yaşadıklarını ifade eden Şener, ''Bugün lider de olabilirdik. Ama sahamızda Manisaspor'a yenildik, beraberlikler aldık. Ama bu yenilgi erken oldu, ondan ders çıkarmış olduk. Rakibi hiçbir zaman küçük görmeyeceksin. Kaleye top kendi kendine girmiyor. Onu yapamadık sonra Beşiktaş'ı yendik, o yenilgi unutuldu'' diye konuştu. Trabzonspor'un önünde Kasımpaşa maçı olduğunu ve genel kuruldan bahsedilmesinin çok doğru olmadığını kaydeden Şener, şöyle devam etti: ''Olağan bir kongre yapacağız. 20 Kasım-20 Aralık arasında genel kurulun yapılması gerekiyor. Bu tarihi belirleyeceğiz. Başkan adaylığı konusunda yerel basında bir iki arkadaşımızın ismi geçiyor. Hepsi de Trabzonspor'u yönetebilir, layıktırlar. Benim tekrar bu işe talip olmamın bir iki nedeni var. Bunlardan biri borsa projem. Ama hukuki bir boyutu olduğu için bu konuda konuşamıyorum. Diğer projem ise Trabzonspor'u şampiyon yapma projesi. 3 senelik oturmuş bir kadromuz var. 3 sene önce çok transfer yapmıştık. Daha sonra her yıl 1-2 tane yapacağız dedik ve öyle yapmaya çalışıyoruz. Borçlanıyorsun ama takımın değeri de artıyor.'' Gelir gider dengelerimizde sıkıntı olmadığını ifade eden Şener, Trabzon'da halkın takıma sahip çıktığını ve bunun kulübü ayakta tuttuğunu kaydetti. -''GÜNEŞ İLE KÜS DEĞİLİM''- Şener, teknik direktör Şenol Güneş ile küs olduğu yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını anlatarak, ''Benim yapımda küsme yok, beceremem. Küserim de biraz sonra gülerim, tarzım değil. Şenol hoca eski arkadaşım. Kalecilik döneminde kulüpte yöneticilik de yaptım. Şenol hoca çok güvendiğimiz Trabzon'un ender yetiştirdiği biri. Kendisini iyi eğiten iyi bir aile hayatı olan örnek gösterilecek hocalardan biri. Benden belki 1-2 yaş küçüktür. Şenol hoca çok olgunlaştı. Farklı bir Şenol hoca var, çok mutluyum. Şenol hoca ile başkan küsmez, öyle bir teori yok'' dedi. Kendisinin futbola hiç karışmadığını kaydeden Şener, ''Yarın Kasımpaşa maçımız var. Hocaya yarın kimleri oynatacaksın diye sormam. Şenol hoca çok para verdiğimi oynatırsa memnun oluyorum ki, doğru bir iş yaptım diye'' diye konuştu. -HACISALİHOĞLU'NUN İSTİFASI- Şener, istifa eden Hayrettin Hacısalihoğlu'nun çok eski arkadaşı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Hayrettin beyin babası rahmetli babamın arkadaşıdır. Kendisi 90 yaşlarındadır. Allah uzun ömür versin. Hayrettin, benim ilk yöneticilik yaptığımdan beri samimi arkadaşımdır. Çok da sevdiğim arkadaşımdır. Hayrettin, kulüpte inşaat işlerini seven bir arkadaşımız. Gelseniz yaptıklarını görseniz muhteşem pırıl pırıl şeyler. İki restoranımız var tesisler bahçesinde. Burada yemekler yiyoruz, gelen misafirleri ağırlıyoruz. Son zamanda da kongre yaklaştığı için ben dedim ki, kongreye kadar personel alımı çıkarılması ve inşaat işlerini durduralım. Bunla ilgili yönetim kurulu kararı aldık. Yetkilerim alındı diyerek alınganlık gösterdi ve daha sonra da ayrıldı.'' Kulüpte Hacısalihoğlu döneminde oluşturulan çiftliğin kaldırılmasına ilişkin olarak ise Şener, ''Çiftliğe de Sadri baba çiftliği deniliyordu. Çok doğru birşeyler yapmış olabilirsiniz, fakat toplum tutmadıysa vazgeçmek durumundasınız. Topluma kulak vermek durumundasınız. Hacısalihoğlu kulübe çok emeği geçen çok insandan fazla emek vermiş bir arkadaşımız'' diye konuştu. Şener, Akyazı'nda yapılacak stadın bulunduğu yerin küçük koy gibi bir yer olduğunu dile getirerek, ''Buraya dolgu yapılacak. Sayın Başbakan bu işi TOKİ'ye verdi. Bizim de stadın yerini TOKİ alıyor. Dolgusu ihale edildi. 540 gün süre vermişler. 40 bin kişilik stat yapılacak. 18-20 ay dolgunun süreceğini düşünürsek 3-4 yıl daha Hüseyin Avni Aker'de oynanır'' ifadelerini kullandı. -''CERNAT'I ALMADIK''- Transferde hatalar da yaptıklarını kaydeden Şener, ''Mesela dün Karabük'te sakatlanan Cernat'ı almaya çok gittik. İlgilendik ama almadık'' dedi. Fenerbahçeli Semih'in de transferde gündemlerine geldiğini belirten Şener, ''Menajeri ile görüştük. Ona bonservisi elinde olsa bile, bana Aziz Yıldırım'dan bu futbolcuyu transfer edebilirsiniz diye bir kağıt getirmelisin dedim. Çünkü Aziz benim arkadaşım. Bu transfer de olmadı'' diye konuştu. Şener, Makukula'nın transferinin gerçekleşmemesinin bir bölümünün ise bu futbolcunun çocuklarının eğitim göreceği Trabzon'da okul olmamasından kaynaklandığını kaydetti.