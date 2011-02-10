-ŞENER: AYAK OYUNLARINDAN UZAĞIZ TRABZON (A.A) - 10.02.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, mücadelelerini sadece saha içerisinde tutmaya özen gösteren, ayak oyunlarına uzak mücadele anlayışıyla mutlu sonu hedefleyen örnek bir duruş sergilemek istediklerini belirtti. Şener, Trabzonspor Dergisi'nin Şubat sayısındaki yazısında, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapamadıklarını, ancak bunun etkilerini üzerlerinden kısa sürede atacaklarına inandıklarını ifade etti. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı müzelerine getirdiklerini kaydeden Şener, şöyle devam etti: ''2010 yılında müthiş bir performans sergileyerek ülkede örnek gösterilen oyuncularımızın yine aynı tempoya ulaşacaklarını düşünüyoruz. Yarışın en zorlu dönemlerinde dahi örnek kimliğinden taviz vermeyerek sadece sportif sınırlar içerisinde mücadelesini sürdürmeye özen gösteren Trabzonspor'un Türk futbol kamuoyundan gereken desteği görmesi ülke sporu adına da büyük önem taşımaktadır. Bizler mücadelemizi sadece saha içerisinde tutmaya özen gösteren, ayak oyunlarına uzak mücadele anlayışımızla mutlu sonu hedefleyen örnek bir duruş sergilemek istiyoruz. Bunda da pişman değiliz.'' Şener, verdikleri mesajlarla eylemlerin tarafsız, sağduyulu kesimlerce son derece iyi algılandığını ve takdir gördüğünü vurgulayarak, ''Ülke futbolunun değişim yaşaması için bizim gibi örneklerin çoğalması büyük önem taşımaktadır. Herkes kendi evinin önünü temizlerse, bütün sokak tertemiz olur. En zor şartta dahi camiamızın bütünlüğünü koruyarak mücadele gücümüzü daha da arttırmalı, sabırlı olmalı ve acıları bölüşerek küçültürken, sevinçleri paylaşarak büyütmeliyiz'' ifadelerini kullandı.