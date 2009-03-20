Şener abi aradı, 'Güç verdiniz' dedim

“22.11.0 cum

Şener abi aradı. Bir dost sesi duymak istediğin söyledi. Emin’i de arayacağım dedi. Bu günler de geçer, geçecek dedi. Güç verdiniz deyince, devam edin dedi. Çok iyi gidiyorsunuz dedi.”



DEĞERLENDİRME

Söz konusu yazıda yıl belirtilmediğinden dolayı takvim üzerinde yapılan incelemede 22 Kasım’ın 2002 yılında Cuma gününe rast geldiği ve bu nedenle söz konusu görüşmenin “22 Kasım 2002” tarihinde yapıldığı değerlendirilmiştir.



KARA KUVVETLERİNE’NE ‘GÜÇ VERDİNİZ’ TEŞEKKÜRÜ



“27.11.0 Çarşamb Karkuv aradı

- İki gündür arayacağım arayacağım bir türlü olmadı. yoğundum. yazını okudum. Çok güzeldi. Aynen katılıyorum. Sen orada bin yılın sıfırları gider mi demişsin, haklı olarak endişelerin var. Ama değil. Gitmez. Gitmeyecek. Daha çok konuşacağız

- Tşk. ederim. güç verdiniz.

- Bunu biliyorum, o yüzden aradım. Güç vereceğiz. olacak. Önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağız... Sıfırlar gitmez. Orgeneraller falan vardı burda. Onlarla ilgilendim, yoğundum

- Bu konuları mı konuştunuz”



DEĞERLENDİRME

Söz konusu yazıda yıl belirtilmediğinden dolayı takvim üzerinde yapılan incelemede 27 Kasım’ın 2002 yılında Çarşamba gününe rast geldiği ve bu nedenle söz konusu görüşmenin “27 Kasım 2002” tarihinde yapıldığı, ‘Karkuv’un ise Kara Kuvvetleri olduğu değerlendirilmiştir.