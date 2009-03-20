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Şener abi aradı, 'Güç verdiniz' dedim

“22.11.0 cum Şener abi aradı. Bir dost sesi duymak istediğin söyledi. Emin’i de arayacağım dedi.

20 Mart 2009 02:00

22.11.0 cum  
Şener abi aradı. Bir dost sesi duymak istediğin söyledi. Emin’i de arayacağım dedi. Bu günler de geçer, geçecek dedi. Güç verdiniz deyince, devam edin dedi. Çok iyi gidiyorsunuz dedi.”

DEĞERLENDİRME
Söz konusu yazıda yıl belirtilmediğinden dolayı takvim üzerinde yapılan incelemede 22 Kasım’ın 2002 yılında Cuma gününe rast geldiği ve bu nedenle söz konusu görüşmenin “22 Kasım 2002” tarihinde yapıldığı değerlendirilmiştir.

KARA KUVVETLERİNE’NE ‘GÜÇ VERDİNİZ’ TEŞEKKÜRÜ

27.11.0 Çarşamb Karkuv aradı 
- İki gündür arayacağım arayacağım bir türlü olmadı. yoğundum. yazını okudum. Çok güzeldi. Aynen katılıyorum. Sen orada bin yılın sıfırları gider mi demişsin, haklı olarak endişelerin var. Ama değil. Gitmez. Gitmeyecek. Daha çok konuşacağız 
- Tşk.  ederim. güç verdiniz. 
- Bunu biliyorum, o yüzden aradım. Güç vereceğiz. olacak. Önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağız... Sıfırlar gitmez. Orgeneraller falan vardı burda. Onlarla ilgilendim, yoğundum 
- Bu konuları mı konuştunuz”

DEĞERLENDİRME
Söz konusu yazıda yıl belirtilmediğinden dolayı takvim üzerinde yapılan incelemede 27 Kasım’ın 2002 yılında Çarşamba gününe rast geldiği ve bu nedenle söz konusu görüşmenin “27 Kasım 2002” tarihinde yapıldığı, ‘Karkuv’un ise Kara Kuvvetleri olduğu değerlendirilmiştir.

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