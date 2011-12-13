-Şener: "Takım yorgun" MUĞLA (A.A) - 13.12.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, ''Galatasaray'a yenilmemiz bir aldatma olmasın. Çünkü, oldukça yorgun bir takımımız var. 40 günde 22 maç yaptık, yarın da maçımız var'' dedi. "Futbolda şike" davası kapsamındaki tahliyelere ilişkin konuşan Şener, ''Belli tahliyeler oldu. Ben genelde 'Niye böyle oldu' diye bir yorum yapmıyorum. Adalete intikal eden bir konu, gördüğümüz gibi sonuçlarını veriyor'' diye konuştu. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden şanssız bir şekilde elendiğini ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edeceğini hatırlatan Sadri Şener, buradaki hedeflerinin ilk 8 takım arasında yer almak olduğunu söyledi. Ligin son maçında Galatasaray karşısında aldıkları yenilgiye de değinen Şener, şöyle konuştu: ''Galatasaray'a yenilmemiz bir aldatma olmasın. Çünkü, oldukça yorgun bir takımımız var. 40 günde 22 maç yaptık, yarın da maçımız var. Bu da sporcuların dayanma gücünü aşıyor. Sadece Avrupa ve Türkiye ligi olsaydı sorun olmazdı. Pazar günü kötü oyun oynadık. Yarın Gençlerbirliği maçını kazanmamız lazım, kendi sahamızda maç kaybetmememiz gerekiyor.'' Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile ilgili de değerlendirmede bulunan başkan Şener, şu görüşleri dile getirdi: ''Bir 18. madde var, okuduğunuz zaman gerçekten konulması gerektiğini anlıyorsunuz. Ama bu maddenin yazılış sebebi holiganlar için. Yöneticilerin holigan olanı var mıdır? Vardır. Şeref tribününde durursun, taraftarları tahrik edersin. Bununla ilgili bir kısıtlama getirilebilir. Bize de yasak konmuş oldu sonuçta ama dün bir kısmı kaldırıldı. Bizim de kendimize göre Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsilde çok özel durumlarımız var. Sanırım avukatlar bununla ilgili itirazlarda bulunacaklar. 14 Şubat'ta duruşma var, herkes kendi savunmasını yapacaktır.'' Sadri Şener, ''Trabzonsporlu eski futbolcu Jaja'yı dövdüğü'' yönünde çıkan haberleri ise komik bulduğunu söyledi.