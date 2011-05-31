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ŞENER "GİZLİLİĞİ İHLAL"DEN BERAAT ETTİ İSTANBUL (A.A)

31 Mayıs 2011 17:23

-ŞENER "GİZLİLİĞİ İHLAL"DEN BERAAT ETTİ İSTANBUL (A.A) - 31.05.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Nedim Şener, hazırladığı bir haberde eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'ya ilişkin soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.  Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan bu davanın tutuksuz sanığı Nedim Şener katıldı. Duruşmada hakim, suçun kasıt ve unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Şener'in beraatine karar verdi.

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