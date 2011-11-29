-Şener: "Gençlik dönemimde yapılsa saha kapanırdı" TRABZON (A.A) - 29.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'un kulüp başkanı Sadri Şener, karşılaşmanın golünü atan Portekizli oyuncu Quaresma'nın gol sevincine tepki göstererek, ''Quaresma'nın attığı gol sonrası yaptığı hareket, benim gençlik dönemimdeki Trabzonspor taraftarına yapılsaydı, saha kapanırdı. Tavsiyem, sadece Trabzon'da değil, başka yerlerde de başka tip sevinse daha şık, güzel olur'' dedi. Sadri Şener, karşılaşmada Beşiktaş lehine verilen kararların doğru olduğunu kaydederek, ''Ama bizim için Hilbert'e vermediği ikinci sarı kart ve verilmeyen gol tartışılır. Hakemleri çok gündeme atmak istemiyorum ama Yusuf Namoğlu bizim eski arkadaşımız. Bundan 3-5 hafta önce Galatasaray maçından sonra Trabzon bölgesi hakemi Abdullah Yılmaz'ı televizyondan uzun boylu eleştirmişti. Bizim maç için de aynı şeyi, eleştirmesini bekliyorum. Veya desin ki, hiçbir şey yapmadı'' ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın golünü penaltıdan atan Quaresma'nın gol sonrası sevincine de tepki gösteren Şener, ''Beşiktaş'ın en pahalı oyuncusu Ouaresma'nın o yaptığı hareket, benim gençlik dönemimdeki Trabzonspor taraftarına yapılsaydı, saha kapanırdı. Tavsiyem sadece Trabzon'da değil, başka yerlerde de başka tip sevinse daha şık, güzel olur. Bu hareket eski Trabzonspor seyircisine olsaydı, o arka tribünün tümü sahadaydı. Maçın gözlemcisi de sahaya atılanı yazar, tahriki yazmaz'' dedi. Şener, ''Şike ve teşvik primiyle ilgili cezaların azaltılması için yeni yasa önerisine imza attığınız için pişmanlık duyuyor musunuz?'' sorusuna ise şu yanıtı verdi: ''Eski yasada 50-60 senelik hapisler var. İnsanın ömrü yetmez zaten. 100 yaşına kadar yaşayacak halin yok. Bildiğim kadarıyla eski yasa, ceza hukuk ilkelerine tam uyum sağlamayan yasa tipi dediler. 17 kulüp imzaladı, 'ben imzalamam' demek olmazdı. İnsanın 4 sene yatması ile 40 sene yatmasının arasında çok fark olduğunu zannetmiyorum. Daha sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmadı.'' Fenerbahçe ile ligin 16'ncı haftasında İstanbul'da oynayacakları maça gidip gitmeyeceği yönündeki bir soruya Şener, ''Bilmiyorum. 'Gelsek olur mu, olmaz mı?' diye soracağız. Çok hoş olmayan hadiselerin cereyan ettiği bir yıl. Kulüp olarak karşı tarafı da zor durumda bırakmayı istemeyiz'' ifadelerini kullandı. Türk futbolunun geleceğine ilişkin düşüncelerini açıklayan Şener, ''Bu sene başından geçen bir daha olmaz inşallah Türk futbolunda. Seyircisiz bir yıl. Ben de kulüp başkanı olarak zevk almıyorum. Ama Türk futbolunun sağlıklı, sistemli noktaya oturacağına inancım tam'' dedi.