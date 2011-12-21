-Şener 3. kez PFDK'ya sevk edildi TRABZON (A.A) - 21.12.2011 - Trabzonspor'da kulüp başkanı Sadri Şener ile kulüp genel sekreteri Hasan Yener'in, Fenerbahçe maçı sonrası yaptıkları açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildikleri bildirildi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Başkan Şener ve Yener'in, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından PFDK'ya sevk edildiklerini belirterek, ''Gerekçe olarak başkanımız Sadri Şener ile genel sekreterimiz Hasan Yener'in Fenerbahçe maçı sonrası çeşitli medya organlarına yaptıkları açıklamalar gösterildi'' denildi. Şener ve Yener'den, 48 saat içerisinde savunmalarını göndermeleri istendiğinin belirtildiği açıklamada, ''Ancak başkanımız Şener ile genel sekreterimiz Yener, PFDK'nın adil karar vermediği ve yaptıkları açıklamaların cezaya sebebiyet verecek bir içerik taşımadığına inandıkları için, savunma göndermeme kararı aldılar'' ifadelerine yer verildi. Kulüp Başkanı Şener'in böylelikle bu sezon itibariyle 3. kez PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.