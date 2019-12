-ŞENER: 1-2 FUTBOLCU ALMALIYIZ TRABZON (A.A) - 20.12.2010 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadir Şener, ligin ilk yarısını iyi bir biçimde kapadıklarını, şampiyonluk yolunda yarattıkları fırsatı değerlendirmek için de 1-2 futbolcu almaları gerektiğini söyledi. Şener, LİG TV'de katıldığı bir programda, bu yıl ligin ilk yarısında 42 puan toplayarak birinci sırada tamamladıklarını belirterek, ''Puan farkımız var ama bu her şeyin bittiği anlamına gelmez. Şımarmamak, ayağı yere basmak lazım. İnşallah sezon sonunda mutlu sona ulaşırız'' dedi. 'Şampiyon olduk' diyemeyeceklerini ifade eden Şener, ''Onu diyene hemen itiraz ediyorum. Havaya girmek yok. Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile İstanbul'da oynayacağız. İkinci yarının ikinci maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Bu deplasmanlarda mağlup olmazsak büyük avantaj yakalarız. Ama şu kesin ilk yarı sonunda iyi bir avantaj yakaladık. Hocamız belki bir, iki takviye isteyecek. O takviyeleri yapma mecburiyetimiz var. Yarattığımız fırsatı kaçırmamak için hocanın istediği 1-2 futbolcuyu almalıyız'' ifadelerini kullandı. Arjantin'de de transfer arayışlarının bulunduğunu anlatan Şener, ''Devre arasında transfer zordur. Ya sakatlıktan yeni çıkmış oyuncular vardır ya kavgalıdır ya da pahalıdır. Ama önümüzde Türkiye Kupası ve lig maçları var. Kar, kış koşulları var. Bunun için geniş bir kadromuz olmalı. Her şeyimiz dört dörtlük değil. Forvette yedek eksikliğimiz var. Serkan cezalıydı yerine Mustafa'yı oynatmak zorunda kaldık. Yeni yönetim olarak transfere çözüm bulmaya çalışacağız'' dedi. -KOCAMAN'A GÖNDERME- Fenerbahçe ile 9 puan farklarının bulunduğunu kaydeden Şener, ''Ama sonuçta Fenerbahçe... Bursaspor puan olarak daha yakın ama camia olarak öbürü büyük. Zor bir ikinci yarı bizleri bekliyor. Her takımın hedefleri olacak. Şimdiden gözler bizim üzerimizde olmaya başladı. Çok sevdiğim Aykut Kocaman, '3'ü de penaltı değildi' diyor. Ben Aykut'u diplomat gibi görürüm. Hocalık yapmasa Dışişleri Bakanlığı yapsın isterim, yani onu o seviyede görüyordum. Çok sevdiğim bir hoca. Belki demek durumunda kalmıştır. Sonuçta kendi yorumudur. O penaltıları çıksak bile bizim 1–0 kazandığımız maç sayısı ortada. İnşallah ikinci yarıda hakemler Fenerbahçe'ye bol bol penaltı verir. Yani kural onu gerektiriyorsa'' diye konuştu. -JAJA CEZA ALACAK''- Başkan Şener, çocuğunun hastalığını gerekçe gösteren ve kendisine izin verilmediği halde Brezilya'ya giden Jaja'nın Trabzon'a döneceğini belirtti. Bu futbolunun gidişinin Teofilo'nun gidişi gibi olmadığını kaydeden Şener, ''Menajeriyle konuşuyoruz. Jaja gelecek. Ceza alacağını menajeri de kabul ediyor. İkinci yarı çalışmalarında yer alacak'' dedi. Şener, yurt içinde beğendiğiniz oyuncular kimler şeklindeki bir soruya ise ''Frikik atarken Alex'i beğeniyorum. Kendi oyuncularımı beğeniyorum. Fenerbahçe'de sağ bek Gökhan'ı beğeniyorum. Çabukluğuna hayranım'' ifadelerini kullandı.