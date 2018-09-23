Senegalli Mustafa bisikletle Türkiye turu yapıyor

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - İSTANBUL\'da üniversite öğrencisi Senegalli Mustafa Ndiaye (23), bisikletle Türkiye turuna çıktı. 7 yıldır Türkiye\'de yaşadığını söyleyen Mustafa Ndiaye, \"Türkiye\'nin güzel yerlerini, zenginliklerini görmeyi seviyorum. Ama bisikletle gezmek yeni oldu\" dedi.

İstanbul\'da bir özel üniversitede İslami İlimler ve Sinema Televizyon bölümlerini okuyan 3\'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Ndiaye, 4 Temmuz\'da bisikletiyle İstanbul\'dan yola çıktı. Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini gezen Mustafa Ndiaye, daha sonra geldiği Akdeniz Bölgesi\'nde Antalya\'nın Kumluca ilçesine uğradı.

\'GEZMEYİ SEVİYORUM\'

7 yıldır Türkiye\'de olan ve liseyi de İstanbul\'da tamamladığını söyleyen Mustafa Ndiaye, \"Türkiye\'nin birkaç yerini gezdim. Türkiye\'nin güzel yerlerini, zenginliklerini görmeyi seviyorum. Ama bisikletle gezmek yeni oldu. Bu sefer bisiklet benim gezme aracım oldu\" dedi.

\'KUMLUCA EVİM GİBİ\'

İstanbul\'da üniversitede tanıştığı arkadaşı Salih Şahin (21) sayesinde 5 yıl önce Kumluca\'yı gördüğünü ve çok sevdiğini anlatan Mustafa Ndiaye, \"Kumluca Türkiye\'de ilk gittiğim yer. Kumluca kendimi yerli saydığım bir yer. Ben Kumluca\'nın Karacaören köyündenim. 5 yıldan beri gelip gidiyordum. Türkiye\'yi gezerken Kumluca\'ya geldiğimde kendi evime, köyüme gelmiş oluyorum. Adrasan\'ı, Olympos\'u gördüm. Toros Dağları\'na çıktık. Güzel anılarımız oldu Kumluca\'da. O yüzden her psikolojim, moralim bozulduğunda Kumluca\'ya atıyorum kendimi\" diye konuştu.

Bisiklet turuna İstanbul\'dan başladığını, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu üzerinden Akdeniz\'e geldiğini kaydeden Mustafa Ndiaye, Kumluca\'dan sonra Ege üzerinden İstanbul\'a gideceğini aktardı.

\'KARDEŞİMİZ GELMİŞ HİSSEDİYORUZ\'

Arkadaşı Salih Şahin de şöyle dedi:

\"Üniversitede birlikte okuyoruz. Mustafa ile aynı yurtta kalıyoruz. Yurtta televizyon izlerken tanıştık. Daha sonra arkadaşlığımız ilerledi. Sağ olsun Mustafa, Kumluca\'ya 4- 5 kez geldi. Geldiği zaman Adarsan\'ı, Olmypos\'u gördük. Koylarını gördük. Denize girdik. Toros Dağları\'nı gezdik. Kumluca\'nın tüm güzelliklerini birlikte yaşadık. Sağ olsun Türkiye turunda rotasını Kumluca\'yı da dahil etti. \'Kumluca\'ya geldiğimde evime gelmiş gibi hissediyorum\' diyor. Biz de o gelince, onu ağırlarken bir kardeşimiz gelmiş hissediyoruz. Bizden birisi gelmiş gibi oluyor.\"



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