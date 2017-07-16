Senegal'de stadyum faciası: 8 ölü, 50 yaralı

Senegal Lig Kupası Finali, taraftarlar arasında çıkan kavga sonrası faciayla sonuçlandı. Senegal'in başkenti Dakar'daki Demba Diop Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasında çıkan kavga sonrası stadyum duvarının çökmesiyle 8 kişi yaşamını yitirirken, 50 kişi de yaralandı.

Maçın ardından iki takım taraftarları arasında kavga çıkarken, polis taraftarları ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Bu sırada duvarın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Stade de Mbour ve Union Sportive Ouakam arasında oynanan maç 1-1 sona erince uzatmalara gitti. Uzatmalarda kaydedilen golle maçı 2-1 kazanan Stade de Mbour, kupanın da sahibi oldu.