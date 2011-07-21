T24 LogoT24 Logo
Dünya

SENEGAL'DE GÖSTERİ YASAĞI DAKAR (A.A) 

21 Temmuz 2011 18:21

-SENEGAL'DE GÖSTERİ YASAĞI DAKAR (A.A) - 21.07.2011 - Senegal hükümeti, Devlet Başkanı Abdulaye Vade'nin istifası için muhalefetin hafta sonunda yapmayı planladığı protesto gösterisinden önce her türlü siyasi gösteriyi yasakladı. Hükümet binalarının önünde, belli başlı meydanlar ve bulvarlarda gösteri yapılmasınına yasak getirilerken, muhalefetin yasağı delmesi halinde polis göstericilere karşı güç kullanma hakkına sahip olacak. Muhalefet partileri koalisyonu, anayasaya rağmen gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde üçüncü kez aday olacağını açıklayan Vade'ye karşı cumartesi günü gösteri yapmayı planlıyordu. Muhalefet liderleri, yasağın anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek, muhalefetin bundan sonraki süreçle ilgili daha sonra karar alacağını belirtti. Vade'nin üçüncü kez aday olabilmenin yolunu açabilmek için anayasa değişikliği yapma girişimi üzerine geçen 23 Haziran'da ülkede son 10 yılın en büyük gösterisi düzenlenmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24