-SENEGAL'DE GÖSTERİ YASAĞI DAKAR (A.A) - 21.07.2011 - Senegal hükümeti, Devlet Başkanı Abdulaye Vade'nin istifası için muhalefetin hafta sonunda yapmayı planladığı protesto gösterisinden önce her türlü siyasi gösteriyi yasakladı. Hükümet binalarının önünde, belli başlı meydanlar ve bulvarlarda gösteri yapılmasınına yasak getirilerken, muhalefetin yasağı delmesi halinde polis göstericilere karşı güç kullanma hakkına sahip olacak. Muhalefet partileri koalisyonu, anayasaya rağmen gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde üçüncü kez aday olacağını açıklayan Vade'ye karşı cumartesi günü gösteri yapmayı planlıyordu. Muhalefet liderleri, yasağın anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek, muhalefetin bundan sonraki süreçle ilgili daha sonra karar alacağını belirtti. Vade'nin üçüncü kez aday olabilmenin yolunu açabilmek için anayasa değişikliği yapma girişimi üzerine geçen 23 Haziran'da ülkede son 10 yılın en büyük gösterisi düzenlenmişti.